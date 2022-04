[Série A] MatchTune (ex-Muzeek) lève 3,5 millions d’euros auprès de OneRagtime

Face aux réglementations très strictes des plateformes comme YouTube en matière de musiques libres de droit, les plateformes proposant des catalogues de musiques se multiplient. Mais trouver la bonne musique pour la bonne vidéo peut s’avérer fastidieux. C’est face à ce constat que MatchTune (ex-Muzeek) a déployé une marketplace musicale basée sur l’IA qui propose aux utilisateurs de faire « matcher » leur vidéo avec des musiques libres de droit, sélectionnées parmi son catalogue.

Afin d’accélérer son développement commercial, la startup lève 3,5 millions d’euros auprès de OneRagtime, son investisseur historique, avec la participation de business angels. Pour rappel, MatchTune avait déjà levé 1,2 million d’euros en novembre 2018.

Une aubaine pour des plateformes de live streaming ?

Fondé en 2017 par le compositeur André Manoukian et Philippe Guillaud, Muzeek avait pour objectif de générer automatiquement des musiques, compatibles avec des vidéos, grâce à l’intelligence artificielle. Rejoints par Igal Cohen-Hadria (CTO) et Hervé Gourdikian (Music Scientist), ils changent de nom en 2018 pour MatchTune, avec une nouvelle proposition : celle de permettre aux créateurs de contenus et autres professionnels de trouver facilement les mélodies les plus adaptées à leurs vidéos, tout en respectant et en rémunérant le travail des artistes.

Cette technologie, qui ouvre de nombreuses possibilités, pourrait même s’adapter à des vidéos en live. « Les plateformes comme Twitch ont dû vite s’adapter face aux réglementations de droit d’auteur », explique Philippe Guillaud, CEO de MatchTune. « Nous sommes actuellement en train de préparer avec Verizon, l’opérateur américain, un système pour sonoriser du live. C’est-à-dire que lorsque vous filmerez des choses, des musiques adaptées s’intégreront en temps réel ».

Retrouvez l’interview complète de Philippe Guillaud, co-fondateur et CEO de MatchTune :