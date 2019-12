EuraTech’Day spécial Robotique & Industrie

S’inscrire

EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur de startups en France, vous donne rendez-vous le 17 décembre prochain pour la 1ère édition de l’EuraTech’Day Robotique & Industrie.

L’EuraTech’Day Robotique & Industrie est le rendez-vous dédié à l’entrepreneuriat, l’innovation et l’impact du numérique dans la robotique. L’occasion de mettre à l’honneur les entrepreneurs d’EuraTechnologies et d’échanger entre startupers, corporates et investisseurs. Tous sont attendus dans l’incubateur d’EuraTechnologies lancé début 2019 à Saint-Quentin, en présence de Xavier Bertrand, Président de la région Hauts-de-France & Frédérique Macarez, Maire de Saint-Quentin.

Le programme