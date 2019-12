S’inscrire

Au cœur de Station F – Paris, le plus grand campus de start-ups au monde, Bouge ta Boite organise la première édition de Think big’Her, l’événement incontournable pour bouger les lignes de l’entrepreneuriat féminin.

Nous souhaitons vous inspirer en donnant la parole à une grande diversité de rôles modèles, réinventer l’inconscient collectif sur le féminin et parler sans tabou de leadership et de croissance.

Venez écouter et rencontrer des personnes engagées et inspirantes, partager avec vos pairs sans jugement et sans tabou, identifier des leviers pour faire grandir votre entreprise et développer votre réseau.

Des ateliers pratiques et des conférences seront proposés pour inspirer les entrepreneures présentes et développer leur entreprise. Un concours de pitch sera également organisé.