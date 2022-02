Executive Master de l’École polytechnique : foi, confiance et envie d’aller au large

Fondateur et CEO de la newstech ETX Studio, Jerome Doncieux a décidé de retourner à l’école sur les bancs de l’Executive Master de l’Ecole Polytechnique, l’X pour les intimes :)

En exclusivité pour FrenchWeb, il nous racontera régulièrement les coulisses de cette aventure de 14 mois dans la plus prestigieuse grande école scientifique française. Cette semaine : Munich au sein de la prestigieuse université TUM.

« Pour la patrie, les sciences et la gloire » : alors que cette devise est celle de l’École polytechnique depuis 1804, quelques années après sa naissance en 1794, il y a une dimension quasi religieuse dans cette 5e promotion de l’Executive Master, dont le credo pourrait être « foi, confiance et envie d’aller au large ».

Foi dans les sciences et dans l’homme, avec cette nouvelle session très inspirante, organisée sur le campus de Saclay et placée sous le quadruple signe de l’innovation médicale, de l’histoire de l’école, de la finance et de la réinvention des organisations.

Foi, car l’innovation médicale est frappante par la complexité et la perfection humaines, l’ampleur des découvertes encore devant nous et le rôle de l’intuition comme de la technologie. Rencontrer ainsi des immenses chercheurs, professeurs et entrepreneurs du « Biomedical Engineering », illustre leurs qualités communes que sont l’humilité, la ténacité, la curiosité et la créativité.

Confiance, car c’est le fil rouge de tous les enseignements. Confiance dans la capacité des sciences à changer le monde. Confiance dans le génie humain. Confiance dans la nécessité de « chercher partout » comme nous l’a dit le professeur Mourou, Prix Nobel de physique, déjà évoqué ici. Confiance dans la communauté scientifique mondiale et la nécessité de partager, d’échanger et de confronter en permanence entre pairs. Confiance instinctive aussi entre membres de la promo, qu’il s’agisse des teams Project – dont un mémorable dîner avec notre sponsor, Marc Mortureux, de la team « Mobility RevoluSOUND » avec Mona Roiff, Nicolas Appert et Franco Michel-Sendis, ou des conversations à deux, trois ou quatre, lors des échanges du vendredi ou des repas.

Envie effectivement d’aller au large avec ce dernier jour de grâce, placé sous le signe de la réinvention des organisations, titre du très inspirant livre (« Reinventing Organizations ») de Frédéric Laloux, ancien partner de McKinsey qui a su renoncer à ce statut et ses avantages financiers, pour être totalement aligné avec lui-même et devenir un auteur majeur du management moderne.

C’est cela, la magie de cet Executive Master de l’X : au-delà des professeurs brillants et des intervenants pertinents, la camaraderie et la profondeur des échanges entre membres de la promo, sont déments. S’écouter, se confier, échanger : cette dernière journée de « résonances » entre nous a été très forte, puissante, même.

Méditation et rencontres

Le grand mathématicien Monge, initiateur majeur de la création de l’X, aurait sans doute été surpris de nous voir commencer cette dernière journée par de la méditation ! Puis, de la poursuivre par une série d’apports de l’intervenant et surtout, d’échanges entre nous.

L’occasion de mieux connaître Sammy Sahnoune, qui dirige un énorme département à l’Inserm dont il nous dit, avec des étoiles dans les yeux, « qu’il est au service de la santé des Français ».

L’occasion de parler, avec Sylvain Chartron, du titanesque chantier ITER, dont il supervise la construction et qui est unique au monde. Selon Wikipedia, « le Réacteur thermonucléaire expérimental international, ou ITER (acronyme de l’anglais International thermonuclear experimental reactor, également mot latin signifiant « chemin » ou « voie »), est un projet international de réacteur nucléaire de recherche civil à fusion nucléaire de type tokamak. »

L’occasion de mieux découvrir – et encore plus apprécier – le warrior Chahine Hamila, à la fois consultant onusien de très haut niveau et entrepreneur dans la tech.

L’occasion d’avoir la confirmation avec Pavan Gundarapu, référent innovation du groupe Safran, venu d’Inde terminer ses études en France par amour et désormais amoureux de la France, dont il chérit la langue et la culture, que l’amour est une puissante locomotive.

L’occasion de constater que mon addiction au violet est partagée par Caroline DeSurmont, executive au top chez Sanofi, qui a beaucoup de leadership et dont nous sommes plusieurs à penser qu’elle serait une excellente board member de belles entreprises.

L’occasion, enfin, d’un échange tellement fort et émouvant avec Alain Siebert (de la Commission européenne), Franco Michel-Sendis (de l’OCDE) et notre banquier Éric Arnould (de Natixis), que ce moment restera gravé dans nos mémoires. Éric a d’ailleurs eu, dans la foulée, l’excellente idée de créer un groupe WhatsApp intitulé « Résonance ».

Prochaine étape : Toulouse, en mars, avec la « Space tech » (et une belle surprise ). Puis, Singapour et Berkeley.

Immense honneur et grand privilège de faire partie de cette aventure qui me booste, booste ETX Studio et me donne plus que jamais « foi, confiance et envie d’aller au large ».

À suivre…

Le contributeur :

Jérôme Doncieux est Owner & CEO ETX Studio. Il est entrepreneur et fondateur d’ETX (Editorial Transformative Xperience) Studio qui combine stratégie, contenu et technologie. Fatigue digitale et mutation des modes de vie (télétravail | multi tasking | mobilité) obligent, ETX a l’ambition de devenir le leader européen de la revoluSON industrielle en faisant converger les contenus écrits et leur audio augmentation grâce à l’AI sémantique. Convaincu de la force de l’analogie entre la permaculture et la transformation, il milite pour le permanagement qui se résume par « mieux on mélange mieux ça pousse ». Convaincu de la nécessité de passer de la parole aux actes et de faire émerger une société du #mieux #differemment #moins, il a donné 12,5 % du capital d’ETX à son équipe et 1 % à la Fondation EPIC.