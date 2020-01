FaB Fashion & BeautyTech community veut faire émerger une nouvelle génération de talents

En quelques années, Odile Roujol a développé FaB Fashion & BeautyTech community où peut se rencontrer une nouvelle génération de talents et partager leurs innovations. Plus de 1500 acteurs de la BeautyTech se réunissent chaque mois dans les différents meetups qu’elle organise à travers le monde. Lors de son dernier passage à Paris, l’ex DG de Lancôme et VP d’Orange est venue nous parler de la révolution BeautyTech.