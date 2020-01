[CES 2020] E-santé: pourquoi le Medwand est un outil médical à suivre

Comme les Trekkers le savent, dans léunivers de fiction de Star Trek, le «Tricorder» est un petit outil tenant dans la main et qui remplit trois fonctions, détecter, enregistrer et analyser.

Dans la vie réelle, son pendant médical, Medwand, qui tient dans la main, et comprend de quoi faire sept types d’examens cliniques à distance, permet au médecin d’examiner un patient n’importe où dans le monde. Selon son inventeur, le Dr Samir Qamar, Medwand permet au médecin d’élaborer des milliers de diagnostics à distance, grâce aux outils intégrés.

Avec ses sept fonctions, un beau design qui facilite leur usage, et un prix annoncé de 399 dollars, ce n’est pas étonnant que Medwand vient d’émerger comme l’un des grands gagnants du Consumer Electronics Show à Las Vegas.

Les outils de diagnostic contenus dans le Medwand sont: le stéthoscope, l’otoscope, l’ophtalmoscope, l’EKG, le thermomètre, l’oxymètre pour surveiller des patients respiratoires, et le dermatoscope pour examiner les lésions de la peau.

Medwand est utilisé du côté du patient (seul ou accompagné par un proche) qui suit les instructions simples et communique les données collectées au médecin. Selon le Dr. Qamar, «Medwand peut sauver des vies, car le médecin peut examiner le patient, où qu’il soit, s’il y a une connexion Internet.»

La toute première introduction publique de Medwand est intervenue en 2015, à l’occasion d’une conférence Health 2.0 en Californie. Medwand a été utlisé pour examiner la gorge, les yeux, et la peau d’une personne à Las Vegas, tout en collectant de manière automatisée, sa fréquence cardiaque, sa saturation en oxygène et sa température. Il a là aussi gagné un prix de startup.

En 2020 au CES, Medwand était l’un des vingt «honorees» , dans deux catégories: Santé / Bien-être et Tech pour un monde meilleur.

D’autre part, pour le choix du public du produit qui a «le plus de chances de réussir», «Last Product Standing» et alors qu’il y avait des centaines de produits soumis, Medwand a fait partie des dix finalistes, puis partagé le premier prix toutes catégories confondues.

Divers cas d’usage sont envisagés: le désert médical, des lieux de vie, de travail, ou de vacances où il est régulièrement nécessaire d’examiner quelqu’un, ou encore simplement, parce que c’est plus efficient de faire une première série d’examens sur place, avant de déplacer le patient à l’hôpital, voire chez un médecin. spécialiste.

D’autres kits existent en Amérique du Nord et en Europe, mais Medwand apporte une simplification du produit et arrive au bon moment pour surfer sur plusieurs tendances porteuses :le recours à la télémédecine et aux objets connectés, l’engagement des patients et leur entourage, la volonté de faire un usage plus efficient du temps de tous, patient comme médecin, la prévention. Puis, le buzz du CES a été entendu dans le monde entier.

Le lancement est prévu en 2020; ce sera un produit à suivre.

La contributrice:

Denise Silber, présidente de Basil Strategies et fondatrice des événements Doctors 2.0 & You, est conférencière et consultante en communication de la santé digitale. Sa volonté d’améliorer la qualité des soins et de renforcer le rôle des patients la conduit depuis les débuts du Web à s’engager dans ce nouvel écosystème.

Conseillère des acteurs de santé publics et privés et communicante sur les réseaux, par l’intermédiaire des événements, et des publications pour l’Institut Montaigne, elle devient rapidement leader d’opinion digital en France et à l’international. Décorée de la Légion d’honneur en 2011, puis nommée aux «Inspiring Fifty», le top cinquante femmes inspirantes de la tech en France en 2018, Denise Silber, franco-américaine, est titulaire du MBA de Harvard et vice-présidente du Harvard Club de France.

