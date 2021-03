Fabernovel s’étend en Chine avec une nouvelle acquisition

Depuis 2003 et sa création par Stéphane Distinguin, Fabernovel s’attèle à déceler les tendances en matière de transformation numérique pour accompagner ses clients aux quatre coins du monde. Dans ce cadre, le groupe dispose d’antennes en Europe (Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux et Lisbonne), aux États-Unis (San Francisco), en Afrique (Casablanca) et en Asie (Shanghaï et Singapour). C’est dans cette dernière zone géographique que Fabernovel se renforce en ce début d’année avec le rachat de l’agence chinoise 31Ten. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

Lancée en 2014, l’agence 31Ten est spécialisée dans le développement de services et d’applications e-commerce, CRM, O2O et retail qui s’appuient sur l’écosystème de la «super-app» chinoise WeChat. Cette dernière, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs, est devenue le réflexe des Chinois au quotidien en leur proposant une avalanche de services, du paiement au divertissement, en passant par le commerce en ligne. La force de WeChat réside notamment dans ses mini-programmes qui sont des applications ne nécessitant pas d’installation sur le téléphone pour être activées. Une aubaine pour les e-commerçants et les marques qui y voient un levier puissant pour se développer. En Chine, 44% des transactions retail sont effectuées en ligne, selon eMarketer. C’est bien plus qu’au Royaume Uni (27,5%), qu’en Allemagne (14,5%) ou qu’aux États-Unis (11,2%).

C’est justement cette expertise de 31Ten sur l’écosystème WeChat qui a convaincu Fabernovel de se rapprocher de l’agence chinoise, de manière à proposer une chaîne de valeur complète combinant stratégie, conseil en innovation et marketing avec de nouvelles compétences technologiques, data et design pour aider les entreprises occidentales à se développer en Chine. «La forte capacité d’innovation, l’expertise pointue sur WeChat ainsi que l’excellence technologique opérationnelle des talents de 31Ten nous ont confortés dans ce rapprochement stratégique. C’est une agence reconnue par les groupes les plus exigeants du marché mais aussi par Tencent, dont l’agence est un partenaire privilégié», indique Patrice Nordey, Managing Partner en charge de la stratégie et des opérations internationales chez Fabernovel, et basé en Chine depuis 14 ans.

«Conserver notre temps d’avance sur les tendances et le marché est primordial»

Dans cet écosystème chinois en pleine effervescence, au sein duquel émergent en permanence de nouvelles pratiques d’achat en ligne à l’image du «live shopping», il était donc essentiel pour Fabernovel d’ajouter une corde supplémentaire à son arc pour détecter les signaux faibles des nouvelles tendances d’innovation dans l’Empire du Milieu. «Pour Fabernovel, conserver notre temps d’avance sur les tendances et le marché est primordial. Comme nous avons su le faire en étant présents dans la Silicon Valley dès 2007, nous devons plus que jamais renforcer notre présence et nos expertises en Chine, où nous sommes installés depuis plus de cinq ans», explique Stéphane Distinguin, fondateur et CEO de Fabernovel.

Pour accroître sa présence en Asie ces dernières années, le groupe français a notamment mis la main en 2017 sur Velvet Group, société chinoise créée par Patrice Nordey, pour disposer d’une base à Shanghaï, et ouvert un second bureau à Singapour en 2018. L’acquisition de l’agence 31Ten constitue donc une brique supplémentaire pour permettre à Fabernovel de rayonner davantage sur l’Asie-Pacifique. Une opération qui semblait logique puisque les collaborateurs de 31Ten travaillent dans les locaux de Fabernovel à Shanghaï depuis 2019. «Nous avons livré avec succès un grand nombre de projets en commun avec Fabernovel depuis plus d’un an déjà donc il était naturel de se rapprocher pour constituer une offre plus large et sans-couture alliant stratégie, Tech et marketing. De plus, nos équipes respectives travaillent dans les mêmes espaces de bureaux quotidiennement depuis septembre 2019, ce qui nous a permis d’assurer l’intégration des équipes avant même de se marier officiellement», souligne Clément Ledormeur, dirigeant de 31Ten et désormais General Manager de la nouvelle équipe Tech de Fabernovel en Chine.

