Quelles sont les pratiques numériques des agriculteurs en 2021?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale « agriculture et numérique »… correspondant au salon de l’agriculture qui n’a pas pu avoir lieu cette année. L’enquête Agrinautes 2020 publiée en février et réalisée par Hyltel-Datagri pour Terre-net Média et La France Agricole met en avant 4 tendances majeures de l’utilisation du digital dans le monde agricole. Première bonne nouvelle, plus de 95 % des exploitations sont aujourd’hui couvertes par les réseaux mobiles et 67 % des répondants à cette enquête captent la 4G sur le siège de leur exploitation. Deuxième fait : les agriculteurs demandent fortement des outils d’aides à la décision (ce qu’on appelle les OAD). Mais il y a encore une forte marge de progression car 56 % d’entre eux n’utilisent pas ces outils.

Mais aussi, 70 % des agriculteurs réalisent aujourd’hui des achats en ligne dans le cadre de leur activité et les agriculteurs sont ultra-sollicités par des emailings professionnels. Plus de 20 % d’entre eux reçoivent 50 emails de nature publicitaire chaque semaine et cette année, ils sont 53 % à se sentir trop sollicités contre 39 % l’an dernier.

L’actualité à retenir : The Bradery mise sur Instagram

En 2020, Internet était le canal de vente ayant enregistré la croissance la plus rapide pour le luxe, avec une augmentation de 22 %. Les achats en ligne pour le secteur pourraient ainsi représenter jusqu’à 30 % du marché d’ici 2025. Une digitalisation du secteur et des habitudes de consommation qui profitent aux acteurs présents uniquement sur internet tels que The Bradery qui propose une plateforme de destockage permettant de valoriser le sur-stock de marques de mode mais aussi de créer du contenus de marque pour les réseaux sociaux. Fondée en 2018, l’entreprise mise sur Instagram pour toucher son coeur de cible âgé entre 18 et 35 ans.

The Bradery a connu une forte croissance en 2020 passant d’un chiffre d’affaires d’1 millions d’euros à 15 millions. Edouard Caraco, cofondateur de The Bradery revient sur l’évolution du secteur de la mode et plus précisément sur celui du luxe et l’importance grandissante du story telling pour les marques. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

WildCard : L’IA va épauler l’Armée française

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on apprend que les agents du Centre de planification et de conduite des opérations du ministères de Armées vont s’équiper cet été d’une intelligence artificielle afin, dans un premier temps, de mieux classer et interpréter les données opérationnelles.

