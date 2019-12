[We Love Innovation] Qu’est-ce que la «Talent Company», le nouveau modèle d’entreprise de Fabernovel ?

Habitué à accompagner ses clients dans leur transformation digitale, Fabernovel a également décidé d’opérer sa propre mutation. Fondé en 2003 par Stéphane Distinguin, le groupe spécialisé dans le conseil et la création de produits et de services numériques pour des grands groupes a réfléchi aux changements à effectuer pour entrer de manière optimale en 2020 dans une nouvelle décennie, encore plus digitale et connectée. De cette réflexion a découlé une réorganisation «pour favoriser la collaboration, la créativité et l’innovation des talents» de Fabernovel.

Dorénavant, le groupe est en effet une «Talent Company». Pour mettre en place ce nouveau modèle d’entreprise n’a pas lésiné sur les moyens. Regroupement de toutes les entités sous la marque Fabernovel, nouveaux locaux… Ce printemps 2019 marque une nouvelle étape dans l’histoire de Fabernovel. Au «46», en référence à son adresse rue Saint-Lazare à Paris, les huit équipes françaises du groupe sont désormais réunies sous le même toit, avec des espaces à la pointe de l’innovation (salle créative pour brainstormer, espace de prototypage pour construire de nouveaux produits et services…) pour mettre collaborateurs et clients dans les meilleures conditions.

La créativité étant associée à l’épanouissement de chacun, les nouveaux locaux de Fabernovel comprennent également des espaces de bien-être (salles de sieste, salles de jeux low-tech et high-tech), ainsi qu’un espace de coworking ouvert aux clients, auxquels les collaborateurs ont accès en plus des 34 salles de réunion à leur disposition.



Pour découvrir ce nouveau modèle d’entreprise, Decode Media s’est rendu dans les nouveaux de Fabernovel, dans le IXème arrondissement de Paris. Au «46», nous avons rencontré Alexia Vigneau, Chief Talent Officer, et Sabrina Distinguin, Executive VP…

Fabernovel : les données clés

Fondateur : Stéphane Distinguin

Création : 2003

Siège social : Paris

Activité : groupes de conseils et de services pour les grandes entreprises

Effectifs : 450 collaborateurs, dont 350 à Paris

