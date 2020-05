Face à Fortnite et League of Legends, Amazon se lance dans le jeu vidéo à gros budget avec Crucible

Amazon a affiché ses ambitions en matière de jeux vidéo à gros budget avec le lancement mercredi de Crucible. Ce jeu de tir et d’action à la troisième personne, dont le téléchargement est gratuit mais dont certains contenus sont payants, est la première production majeure d’Amazon Game Studios. Le titre entend rivaliser avec des valeurs sûres comme Fortnite, développé par le studio Epic Games, League of Legends (Riot Games) ou encore Overwatch (Activision Blizzard). Le géant de Seattle travaille aussi au développement d’un jeu multi-joueurs en ligne, basé sur la saga «Le Seigneur des anneaux».

Annoncé dès 2016, Crucible est décrit par ses créateurs comme «un jeu de tir et d’action gratuit en équipe dans lequel vos choix sont déterminants». «Vos coéquipiers et vous-même devez terrasser ensemble d’énormes créatures extraterrestres, atteindre des objectifs et pourchasser vos ennemis pour l’emporter», peut-on également lire sur la plateforme de téléchargement Steam.

La pandémie de Covid-19 et le «Grand confinement» ont renforcé l’intérêt des géants de la Tech pour l’industrie très lucrative du jeu vidéo. Google propose des promotions pour son service de jeux vidéo en streaming Stadia, lancé en novembre dernier, et Facebook a sorti une application permettant de suivre des parties en direct. Amazon avait manifesté ses ambitions dans le domaine du jeu vidéo dès 2014 en rachetant Twitch, la très populaire plateforme de streaming de parties de jeux vidéo en direct.