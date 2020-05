[DIRECT] Spécial Retail : Un secteur en transformation pour traverser la crise

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Joseph Postec fait le point sur l’actualité :

Stop Covid passe son examen de bonne conduite au Parlement

C’est avec un petit mois de retard que la discussion « relative aux innovations numériques dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 » aura finalement lieu. C’est donc mercredi 27 mai que sera débattu sur les bancs de l’Assemblée Nationale l’application Stop Covid et jeudi 28 au Sénat à l’issue d’une déclaration du gouvernement qui devrait présenter les premiers résultats des tests effectués avec la solution. Deux heures d’intervention des différents groupes parlementaires sont prévus, débats qui seront suivis d’un vote.

Boris Johnson veut bouter Huawei hors de Grande Bretagne.

Alors qu’il prévoyait de limiter à 35% la part de marché de Huwaei, le premier ministre anglais a été poussé par une partie de son camp à accentuer sa position à zero. Objectif 2023, année qui devrait voir le déploiement de la 5G dans de nombreux pays. Reste à savoir quelle technologie les anglais utiliseront entre Nokia et Ericson.

Outre le risque de retard dans le déploiement d’un réseau de nouvelle génération, ce revirement va augmenter la facture des opérateurs telecom, notamment EE, Vodafone et Three qui utilisent les technologies fournies par Huawei pour leur réseau.

Pénurie de Webcam

Après le papier toilette c’est au tour des Webcam de connaitre une très forte pénurie, de nombreux fabricants à l’instar de Logitech sont à cours de stock depuis plusieurs semaines et un retour à la normale n’est pas prévu avant l’été. Pour répondre le plus largement possible à la demande, certains fournisseurs limitent les achats à un seul produit.

A noter également l’envolée des prix sur les micros, notamment chez Rode dont l’un des premiers modèles USB a tout simplement doublé de tarif chez les revendeurs de la marque, qui sont également en rupture de stock.

Spécial Retail : SoCloz, Leroy Merlin, Spécialiste Retail

Nous avons échangé avec Jérémie Herscovic, fondateur de Socloz, plateforme SaaS de digitalisation des points de vente. Au plus près des retailers, Jérémie Herscovic explique comment les retailers ont vécu le confinement et comment ils se sont adaptés et continuent de s’adapter.

Avec Nicolas Gauguez, responsable Innovation au sein de Leroy Merlin, on aborde ensuite l’adaptation d’un grand groupe du retail à cette période de confinement avec notamment la mise en place du drive.

Nous retrouvons Béatrice Durand-Mégret, enseignante-chercheuse, docteure en sciences de gestion ainsi que spécialiste sur les sujets de retail. Avec cette experte, nous faisons le point sur l’évolution du retail ces dernières années, durant la crise et nous envisageons également le retail de demain.