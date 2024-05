Fintech : Comment Mon Petit Placement facilite l’investissement de votre épargne en ligne ?

La startup Mon Petit Placement est une solution d’investissement française qui permet à ses utilisateurs d’ouvrir une assurance vie via sa plateforme, et d’investir sur des supports habituellement réservés à des épargnants “fortunés”, le tout avec un service et une expérience utilisateur intuitive !

🌟 Une approche sélective.

Mon Petit Placement, une fintech innovante, s’engage à offrir des assurances-vie flexibles et évolutives, adaptées à tous les projets de vie. L’assurance-vie, traditionnellement critiquée pour ses coûts élevés et ses rendements faibles, connaît une réelle mutation sous l’influence des fintechs françaises.

En cherchant les meilleurs supports au coût le plus maîtrisé, Mon Petit Placement se démarque nettement des placements désuets proposés par les banques traditionnelles.

Un exemple marquant de cette transformation est le fonds Echiquier – Artificial Intelligence, inclus dans le portefeuille thématique Tech. Ce fonds a enregistré une performance impressionnante de +41,37% en 2023*, illustrant la capacité de Mon Petit Placement à sélectionner les unités de compte les plus performantes pour ses clients.

Une navigation simplifiée dans la complexité financière actuelle.

L’approche sélective de Mon Petit Placement est un avantage majeur pour ceux qui peinent à naviguer dans la complexité des produits financiers. Avec quatre portefeuilles principaux et une série de portefeuilles thématiques, Mon Petit Placement offre des options qui reflètent diverses convictions personnelles et orientations stratégiques, allant de la solidarité à la tech américaine.

Investir comporte des risques de perte en capital.

🔥 Offre exceptionnelle !

30% de réduction sur les commissions de performance la première année

avec le code PRINTEMPS30.

🚀 Innovation et performance en 2024.

En 2024, Mon Petit Placement a innové en intégrant un fonds euros, traditionnellement stéréotypé, mais revu pour offrir un rendement attractif de 3,70% nets de frais en 2023**, tout en garantissant le capital investi. Ce mouvement stratégique, en partenariat avec La France Mutualiste, illustre l’engagement de la startup envers une recherche de performance soutenue et adaptée à tous les profils d’investissement.

Une tarification alignée sur la performance.

Au-delà des frais de gestion parmi les plus bas du marché, Mon Petit Placement propose une commission de performance, facturée en cas de plus-value, et dégressive en fonction du montant investi. Cette approche aligne les intérêts entre clients et gérants, tout en préservant un service de qualité.

Une expérience d’investissement modernisée

Investir avec Mon Petit Placement, c’est opter pour :

Des conseils financiers de qualité et la possibilité d’une gestion libre conseillée.

Une plate-forme moderne et une application mobile simplifiant le suivi des investissements, évitant ainsi les rendez-vous bancaires prolongés. Votre patrimoine se gère désormais du bout des doigts.

Une équipe de conseillers expérimentés disponibles 7j/7.

La sécurité : le capital investi auprès de Mon Petit Placement est déposé auprès des assureurs français les plus renommés, garantissant une disponibilité continue des capitaux sous des conditions générales très flexibles***.

💡Mon Petit Placement en quelques chiffres.

En avril 2024, Mon Petit Placement compte :

Environ 25 000 clients.

2 000 clients actionnaires.

Plus de 150 millions d’euros d’encours sous gestion.

Pour ceux à la recherche d’une méthode d’investissement alliant innovation, simplicité et sécurité, Mon Petit Placement pourrait bien être la réponse aux attentes des investisseurs les plus avisés.

🤗 Profitez de -30% pour vous lancer !

Rendez-vous sur monpetitplacement.fr Cliquez sur “Je démarre”, rentrez le code promo et complétez le formulaire en moins de 10 minutes, pour que l’équipe de Mon Petit Placement vous propose une stratégie d’investissement adaptée Recevez votre conseil gratuitement et sans engagement. Si vous avez des questions, vous pouvez leur poser via téléphone ou sur leur chat Si votre conseil vous convient, il ne vous reste plus qu’à valider votre compte ! Vous pouvez suivre votre placement en ligne via ton espace client

Investir comporte des risques de perte en capital.

* Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

** Rendement 2023 du fonds euros du contrat d’assurance vie multisupport Actépargne2 assuré par La France Mutualiste. Ce rendement est donné à titre indicatif et ne garantit pas le taux futur du fonds euros du contrat Mon Placement Vie. Rendement net de frais de gestion et brut des prélèvements sociaux et fiscaux.Capital garanti sur les versements réalisés hors de frais gestion de 0,77% / an.

***Voir conditions générales des contrats mentionnés.