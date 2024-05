Connaissez vous la startup RESPAID, qui veut rendre le recouvrement plus efficace grâce à l’IA?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Fondée en 2020 par John Banner, RESPAID (https://www.respaid.com)est une start-up franco-américaine spécialisée dans le recouvrement des petits impayés. La société utilise une combinaison d’intelligence artificielle et d’expertise humaine pour offrir une solution « efficace, rapide et respectueuse ». L’objectif de Respaid est de démocratiser le recouvrement de créances en le rendant accessible à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité.

John Banner a été confronté aux impayés à deux stades de sa vie : d’abord en travaillant dans le magasin de meubles familial, puis en tant qu’entrepreneur où environ 20 % de ses factures n’étaient jamais réglées. Ces expériences ont révélé les limitations des sociétés de recouvrement traditionnelles, souvent inaccessibles pour les petites créances. C’est notamment cette frustration qui a conduit à la création de Respaid, avec pour mission de rendre le recouvrement plus efficace, rapide et automatisé grâce à l’IA.

Les chiffres relatifs aux impayés en France sont alarmants. « Il y a 57 milliards de factures impayées non recouvrées en France chaque année, 80 % portant sur des montants inférieurs à 5 000 euros » selon John Banner. Confronté à ces difficultés dans une ancienne vie professionnelle, Il a constaté que de nombreux entrepreneurs préféraient abandonner plutôt que de payer un service de recouvrement sans garantie de succès et ce alors même que les conséquences peuvent être désastreuses : un quart des entreprises font faillite à cause des impayés.

Une approche assistée par l’intelligence artificielle pour booster le recouvrement

La plupart des agences de recouvrement classiques privilégient les gros volumes et les grosses factures, traitant rarement les créances des particuliers. Le modèle de Respaid diffère : les entreprises ne paient les services de la start-up que si la solution fonctionne, avec des frais s’appliquant dès un unique impayé de 15 euros et jusqu’à 5 000 euros, auprès d’un professionnel ou d’un particulier. La fintech applique alors un taux allant de 10,9 % à 29 % selon l’ancienneté de la créance. « Nous récupérons 10 % des sommes dans les 48 heures, 50 % dans les 20 jours », insiste John Banner, déterminé à mettre fin aux petits impayés et à redonner de l’oxygène aux entreprises.

Pour atteindre ces résultats, RESPAID s’appuie notamment sur l’intelligence artificielle pour prédire le moment idéal pour entrer en contact avec les débiteurs et la meilleure façon de le faire. RESPAID propose une démarche simple et fait attention à la façon dont sont rédigés les messages pour s’assurer d’un langage respectueux, qui laisse aux personnes contactés la possibilité de contester la créance. En effet, toutes les entreprises sont sujettes à des erreurs, qu’elles soient dues à un mauvais pointage ou à un changement d’outil de facturation. Grace à cette méthide, Respaid se réjouit que 98 % des promesses de paiement aboutissent. En parallèle, Respaid propose ses technologies en marque blanche pour les mettre à disposition d’autres agences de recouvrement.

Adoption et Expansion

RESPAID a annoncé en mars 2023, une levée de fonds de 2,5 millions d’euros en seed, réunissant CF Partners, Motier Ventures, ainsi que des investisseurs tels que Laurent Dassault, Alexandre Fretti (CEO de Malt), Guillaume Sarkozy (ex-CEO de Malakoff Humanis) et Ross McInnes (président de Safran). Ce financement doit servir à renforcer les outils technologiques, recruter, et poursuivre l’expansion de la solution en Europe et aux États-Unis. La start-up travaille actuellement avec 450 entreprises, dont Suez Energie, Malakoff Humanis et la FDJ, et ambitionne d’augmenter ce nombre pour inclure 50 % des entreprises du French Tech 120 et un quart des entreprises du CAC 40.

En parallèle, la startup reverse une partie de ses bénéfices à un fonds destiné aux familles en difficulté afin de leur éviter le surendettement.