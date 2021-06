FinTech: Klarna lève 524 millions d’euros auprès de SoftBank, pour une valorisation à 37,8 milliards

Le spécialiste suédois du paiement en ligne Klarna a vu sa valorisation bondir à plus de 46,5 milliards de dollars (37,8 milliards d’euros), après une nouvelle levée de fonds annoncée jeudi. Klarna, qui permet au consommateur des paiements différés et aux boutiques et sites marchands de déléguer la facturation, est présent dans une vingtaine de pays et vient d’annoncer cette semaine son lancement en France. La société a levé quelque 640 millions de dollars supplémentaires dans un investissement mené par le japonais SoftBank, annonce-t-elle dans un communiqué.

«Achetez maintenant, payez plus tard»

Cette nouvelle valorisation conforte le rang de plus grosse « fintech » privée européenne et de deuxième dans le monde de l’entreprise dirigée par son cofondateur Sebastian Siemiatkowski. Elle confirme aussi l’envolée de la valeur de l’entreprise, qui avait franchi les 10 milliards de dollars en septembre 2020 et les 30 milliards de dollars en mars lors de précédentes levées de fonds. Une envolée qui attise les spéculations sur une prochaine entrée en Bourse. Mais Sebastian Siematkowski a de nouveau démenti ces derniers jours tout projet dans l’immédiat, évoquant une possible opération dans « un ou deux ans », vraisemblablement à New York. Klarna était entrée dès 2015 dans le club des « licornes », ces start-up valant plus d’un milliard de dollars.

Créée en 2005 par trois jeunes étudiants en école de commerce à Stockholm, Klarna a fondé son succès sur le « achetez maintenant, payez plus tard », avec une offre plus favorable que le crédit à la consommation classique. L’entreprise est à la fois financée directement par les vendeurs en ligne et par les intérêts de retard payés par les consommateurs, dont le paiement est généralement exigé après deux semaines, soit souvent après la livraison d’un produit. Klarna revendique 90 millions d’utilisateurs et 2 millions de transactions, ainsi que 250 000 clients vendeurs, dont H&M, Sephora, Samsung ou encore Nike. Selon son dernier pointage, l’entreprise a plus de 4 000 employés.

Klarna : les données clés

Fondateurs : Niklas Adalberth, Sebastian Siemiatkowski

Création : 2005

Siège social : Stockholm, Suède

Secteur : FinTech

Activité : plateforme de paiement

AFP