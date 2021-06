Cyberattaques: comment les petites entreprises peuvent se protéger

L’entreprise américaine VMware a récemment publié la quatrième édition de son rapport mondial sur la cybersécurité. On y apprend notamment que sur les 3 500 professionnels du numérique dans les entreprises interrogés dans 14 pays, 80% déclarent avoir été victimes de cyberattaques sur les 12 derniers mois, rapporte Jean-Luc Raymond, de France Num dans sa chronique du jour. En effet, avec un rythme croissant d’innovation et surtout l’adoption du télétravail, les cybercriminels mènent des attaques particulièrement ciblées. Un chiffre considérable qui montre que personne n’est à l’abri. Ce phénomène met aussi en lumière les failles des technologies et des dispositifs de cybersécurité traditionnels.

Un autre enseignement majeur provenant de cette étude: «il y a un manque de clarté face à l’urgence, et ceci malgré la multiplication d’incidents majeurs», explique Jean-Luc Raymond. Ainsi, 74% des répondants affirment redouter qu’un incident majeur survienne dans les 12 prochains mois, mais seulement 38% d’entre eux ont mis à jour leurs politiques et approches de sécurité pour limiter ce risque.

Alors, comment se prémunir contre les menaces informatique et donc numériques en entreprise, notamment lorsque l’on est une TPE/PME? Jean-Luc Raymond délivre ses conseils en trois grands points. Il s’agit notamment de connaître et d’identifier les différents types de cyberattaques ou encore d’appliquer l’adage «mieux vaut prévenir que guérir» en sensibilisant les employés, par exemple via un référent cybersécurité. Retrouvez tous les détails dans la chronique diffusée pendant l’émission.