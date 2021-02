FinTech: Klarna s’apprête à clôturer un tour de table à 1 milliard de dollars

La FinTech suédoise Klarna, qui a levé 650 millions de dollars en septembre dernier, s’apprête à finaliser son tour de table à hauteur d’un milliard de dollars pour atteindre une valorisation de 31 milliards de dollars, selon des sources citées par Bloomberg et CNBC. Cette opération interviendrait avant l’éventuelle entrée en Bourse de Klarna. En effet, son PDG Sebastian Siemiatkowski a récemment fait part sa volonté d’entrer en Bourse dans un avenir proche.

Lancé en 2005 par Niklas Adalberth, Sebastian Siemiatkowski et Victor Jacobsson, Klarna revendique le titre de plus grande FinTech d’Europe depuis 2019, notamment grâce à son système de paiement avantageux. L’application propose en effet aux acheteurs de biens en ligne d’étaler leurs paiements sans interêts. Depuis l’explosion du e-commerce encouragée par la pandémie de Covid-19, Klarna rencontre un grand succès, en particulier aux États-Unis.

Présente dans 17 pays, la startup revendique à ce jour plus de 15 millions d’utilisateurs dans le monde. « L’accélération de la croissance de Klarna est la preuve d’une forte demande des consommateurs pour des expériences d’achat et de shopping plus intelligentes, plus fluides et plus flexibles », commente David Sykes, directeur de Klarna US.

Klarna : les données clés

Fondateurs : Niklas Adalberth, Sebastian Siemiatkowski

Création : 2005

Siège social : Stockholm, Suède

Secteur : FinTech

Activité : plateforme de paiement

Financement : 1 milliard de dollars en février 2021.