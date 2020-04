FinTech: Libeo lève 4 millions d’euros pour simplifier les paiements en entreprise

La FinTech Libeo, spécialisée dans la gestion de paiement de factures pour les entreprises, annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès du fonds britannique LocalGlobe et de l’investisseur historique Breega, avec la participation de business angels. La startup parisienne avait déjà levé 2 millions d’euros en seed en novembre 2019.

Fondé en 2019 par Jérémy Attuil, Pierre Dutaret et Pierre-Antoine Glandier, Libeo développe une plateforme SaaS de gestion et d’automatisation de factures fournisseurs. La startup s’adresse avant tout aux dirigeants d’entreprises et à leurs équipes du pôle financier. La solution de Libeo leur permet de dématérialiser des factures, de les centraliser et de les régler par mail, sans avoir à saisir d’IBAN. De plus, la plateforme permet de mieux suivre en temps réel l’état des finances de l’entreprise.

« Régler et échanger avec un fournisseur devrait être aussi simple et intuitif qu’envoyer un message sur un réseau social », commentent les fondateurs de la startup. Libeo revendique à ce jour plus de 5 000 entreprises clientes dont Monoprix ou encore KissKissBankBank, ainsi que 2 millions d’euros de paiements réalisés sur sa plateforme. La startup ambitionne d’atteindre les 30 millions d’euros en 2021 et prévoit d’accélérer sa croissance.

Libeo : les données clés

Création: 2019

Siège social: Paris

Secteur: FinTech

Marché: gestion des paiements entre entreprises