[DIRECT] « Il faut privilégier les Tech européennes pour assurer notre souveraineté »

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Jean Luc Raymond de France Num nous donne des infos centrées sur les TPE PME, en quoi le numérique peut le aider et donc vous aider en ce temps de crise. Des nouvelles positives et optimistes, des solutions numériques utiles pour les entreprises dans le cadre du Covid-19. Et il anime aussi un fil info continu sur « Comment le numérique peut aider votre entreprise » sur FranceNum.gouv.fr

Avec Antoine Fraysse Soulier d’eToro nous ferons un point sur les marchés.

Nous avons échangé avec Nicolas Brusson, cofondateur et CEO de BlaBlaCar, à propos du lancement de BlaBlaHelp, une application d’aide entre voisins qui repose sur la communauté de Blablacar.

Nous avons également échangé avec Sandrine Murcia, cofondatrice et CEO de Cosmian qui développe une plateforme d’analyse de données encryptées

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley et plus spécifiquement sur Airbnb.