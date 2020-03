FinTech : Pixpay, la néobanque des ados, lève 8 millions d’euros pour s’étendre en Europe

La FinTech Pixpay qui propose une application bancaire ainsi qu’une carte bleue pour les 10-18 ans, annonce en exclusivité sa levée de fonds de 8 millions d’euros auprès de Global Founders Capital (GFC), investisseur historique, et de Bpifrance.

Depuis sa création début 2019, la société a levé environ 11,1 millions d’euros. L’objectif de ce nouveau montant est d’atteindre les 100 000 abonnés payants d’ici la fin de l’année alors que l’entreprise en revendique 10 000 aujourd’hui. Pixpay a également pour ambition de s’implanter dans plusieurs pays d’Europe continentale pour septembre 2019. « Nous nous sommes lancés commercialement il y a seulement trois mois et la croissance est deux fois plus forte que ce que nous avions prévu, c’est pour cela que nous avons décider d’investir plus vite », explique à notre micro Benoit Grassin, cofondateur de Pixpay.

Le service proposé par Pixpay comprend une carte Mastercard dédiée aux mineurs âgés entre 10 et 18 ans, utilisable partout, pilotée en temps réel via deux applications pour l’adolescent et pour les parents. Mais pour le moment, seulement 15% des adolescents détiennent une carte bleue. Un faible taux qui n’effraie pas la start-up. « L’offre traditionnelle n’est pas à la hauteur en termes de technologie et d’attractivité. Le segment des adolescents a été globalement abandonné par les banques traditionnelles. Elles ont sous-estimé la valeur de ce segment », revendique Benoit Grassin. Mais Pixpay n’est pas le seul à s’être positionné sur cette cible, les applications Kard et Xaalys se sont également lancés.

Mais l’équipement des adolescents en carte bancaire n’est pas un positionnement aisé en termes éducationnel. « Nous sommes à la croisée des deux sujets les plus clivants possibles : l’éducation des enfants et l’argent. Chaque famille a sa conception », reconnait Benoit Grassin, cofondateur de Pixpay.

Retrouvez l’interview complète de Benoit Grassin, cofondateur de Pixpay :

Listen to « FinTech : Pixpay, la néobanque des ados, lève 8 millions d’euros pour s’étendre en Europe » on Spreaker.

Pixpay: les données clés

Fondateurs: Benoit Grassin, Nicolas Klein et Caroline Ménager

Création: 2019

Siège: Ile-de-France

Financement: 11,1 millions d’euros au total

