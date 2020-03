Le Decode de la semaine avec Marion Moreau et Patrick Bertrand (Holnest Club)

Nouveau Decode de la semaine avec Patrick Bertrand, ancien directeur général de Cegid, éditeur lyonnais spécialisé dans les services informatiques et les logiciels, et désormais à la tête du club de business angels Holnest Club mais aussi Président du comité de gouvernance du Medef. Face à Marion Moreau, Patrick Bertrand apporte son expertise sur l’impact de l’épidémie du coronavirus sur l’économie et les innovations qui pourraient en découler.

Avec Marion Moreau (@marion_moreau).

