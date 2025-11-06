COMET SOFTWARE : le build up qui remet les fondateurs au cœur du jeu

Le groupe Comet Software poursuit son ascension avec la mise en place d’une ligne d’acquisition de 40 millions d’euros auprès d’Ares Management, acteur mondial du financement de dette privée. Un an et demi après une première levée de 60 millions d’euros auprès d’Alpera Partners, le groupe fondé par Axel Jonsson et Damien Duquesne s’impose comme un nouveau modèle de consolidation du logiciel européen, fondé sur la confiance, l’autonomie locale et le partage de la valeur.

L’interview exclusive d’Axel Jonsson, CEO de Comet Software, sur la vision et les ambitions du groupe.

Une ligne d’acquisition pour accélérer la consolidation en Europe

Avec cette ligne de 40 millions d’euros accordée par Ares Management, Comet Software se dote des moyens nécessaires pour accélérer son plan de croissance externe. Le groupe, qui opère déjà sur plusieurs verticaux du logiciel B2B, prévoit d’intensifier son activité d’acquisition en France tout en amorçant son développement européen.

Cette opération s’inscrit dans un contexte où le modèle buy & build s’impose comme un levier majeur de consolidation des marchés du logiciel en Europe. Comet Software s’y distingue par un positionnement de long terme et une discipline financière qui a séduit ses investisseurs.

« Ce financement auprès d’Ares Management nous donne les moyens d’accélérer notre développement européen, tout en restant fidèles à notre ADN : bâtir, aux côtés d’entrepreneurs passionnés, un groupe durable qui allie autonomie locale, excellence opérationnelle et partage de la valeur. »

— Axel Jonsson, cofondateur et CEO de Comet Software.

Un modèle entrepreneurial fondé sur la confiance et la co-création

Au cœur du projet Comet Software, un principe clé : fédérer sans absorber. Chaque éditeur qui rejoint le groupe conserve son indépendance opérationnelle, sa culture d’entreprise et sa stratégie de marché, tout en accédant à un ensemble de ressources mutualisées :

accompagnement stratégique et financier,

soutien marketing et commercial,

expertise en ressources humaines et recrutement,

implémentation de solutions d’intelligence artificielle pour renforcer la performance.

Le modèle repose également sur une logique de co-actionnariat : les fondateurs et dirigeants qui rejoignent Comet Software deviennent actionnaires du groupe, participant directement à la création de valeur à l’échelle collective.

« Cette opération confirme la solidité du modèle Comet et l’attractivité de notre plateforme auprès d’acteurs financiers internationaux de premier plan. Elle nous permet de continuer à investir dans de nouveaux éditeurs tout en maintenant une structure financière robuste. »

— Damien Duquesne, CFO de Comet Software.

Un écosystème de neuf éditeurs déjà intégrés

En dix-huit mois, Comet Software a intégré neuf sociétés dans son portefeuille, totalisant plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 collaborateurs. Parmi elles :

Volume Software et TreeDIM , spécialisés dans le packaging et l’industrie graphique,

et , spécialisés dans le packaging et l’industrie graphique, MeSoigner , dédiée à la digitalisation des pharmacies,

, dédiée à la digitalisation des pharmacies, Statigest , conceptrice de CRM pour la grande distribution,

, conceptrice de CRM pour la grande distribution, Cover 3D, éditrice de solutions pour la menuiserie extérieure.

Le groupe compte aujourd’hui plus de 8 500 clients et vise 100 millions d’euros de revenus d’ici 2027, tout en continuant à opérer selon un modèle décentralisé et pérenne.

Une alliance entre private equity et dette de croissance

La combinaison du financement d’Alpera Partners et de la dette d’acquisition d’Ares Management illustre une structuration de capital typique des groupes en phase d’accélération. Elle permet à Comet Software de soutenir ses acquisitions sans dilution du capital et d’ancrer une logique d’investissement long terme.

« En un an et demi seulement, Comet Software s’est imposé comme un consolidateur de référence dans le domaine du logiciel métier, porté par une équipe expérimentée et une culture entrepreneuriale forte. »

— Zineb Benkiran, Managing Director, Ares Management.

Vers un champion européen du logiciel métier

L’ambition affichée est de construire un groupe européen de référence dans les logiciels métiers, en s’appuyant sur une vision de long terme et une gouvernance entrepreneuriale.