Freelance: à la rencontre de Pauline Simard

En l’espace de 10 ans le métier d’indépendant s’est démocratisé et devient un mode de collaboration de plus en plus prisé tant par les entreprises que par des freelancers. Quels sont les bénéfices qu’ils en tirent, comment s’organisent il, quelle rémunération, et en quoi le freelancing permet de développer des expériences que l’on ne peut pas développer en entreprise? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans ce nouveau podcast produit par FrenchWeb.

Pour ce premier numéro, nous recevons Pauline Simard, qui après avoir travaillé pendant 10 ans dans la communication institutionnelle et la publicité en France et à San Francisco, a décidé de passer au freelancing. Elle collabore aujourd’hui avec différentes sociétés notamment aux Etats Unis. Nous aborderons dans cette émission comment elle a appréhendé ce changement et comment elle s’est adapté à des donneurs d’ordre internationaux aux cultures business très différentes.

Avec le podcast FrenchWeb Freelance, nous vous proposons de découvrir les Freelances les plus inspirants de la FrenchTech. Un rendez vous pour découvrir comment ils s’organisent, trouvent leurs clients, les modes de collaboration, et de rémunération qu’ils mettent en place.