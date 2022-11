L’Équipe, Mangopay, Veesion… D’ingénieur informatique à manager, retour sur le parcours de Céline Bayer

Pour ce nouvel épisode de FrenchWeb CTO en partenariat avec La FrenchTech, nous avons rencontré Céline Bayer, ex-CTO de Veesion depuis peu et ancienne Deputy CTO du journal l’Équipe et de la startup Mangopay.

Diplômée d’ECE, une école d’ingénieur, en 2006, Céline Bayer est passionnée par le code et rejoint rapidement Dassault système en tant que Web application développeur. Elle évolue au poste de Web project manager et rejoint le journal sportif l’équipe, au sein duquel elle restera près de 9 ans. Céline Bayer y est Deputy CTO pendant plus de 4 ans. « En arrivant à l’Équipe, j’ai rapidement évolué, les équipes ont grandi et je me suis découvert une fibre pour le management », confie-t-elle.

En 2019, elle rejoint Mangopay puis la startup Veesion en janvier 2022 en tant que CTO. « Veesion était avant une structure plus petite que ce dont j’avais eu l’habitude lors de mes précédentes expériences », explique Céline Bayer. « Quand je suis arrivée chez Veesion, il y avait une cinquantaine de personnes, contre une centaine aujourd’hui. Le poste de CTO nécessitait d’encadrer l’équipe de développement back-end mais également de s’occuper de la partie système d’information. »

Chez Veesion, Céline Bayer a managé une équipe allant de 4 à 6 personnes, un rôle qu’elle ne se voyait pas avoir à sa sortie d’école. « Au départ, je ne voulais que coder et je ne pensais pas aimer manager ou travailler en équipe. Finalement, je me suis aperçue que ça me plaisait d’échanger des points de vue et d’apprendre en permanence », explique-t-elle. « Chez Veesion je ne codais plus mais je regardais comment le code était fait ». « Je pense que lorsqu’on est manager et qu’on s’intéresse sincèrement aux équipes en les faisant évoluer, elles restent fidèles. L’écoute et les échanges sont très importants ».

Retrouvez l’interview complète de Céline Bayer :

