[FrenchWeb Day RH] Une matinée de conférences en ligne dédiée à vos fonctions RH

C’est indéniable, 2020 restera à jamais grave dans nos mémoires – à la fois sur le plan personnel et professionnel. La pandémie de Covid-2019 a bouleversé notre quotidien et ce que nous appelions jusqu’ici “le futur du travail” est devenu une réalité. Les collaborateurs sont de plus en plus dispersés, la collaboration à distance est au cœur des préoccupations des managers, la transformation des modes opératoires devient essentielle, la place des nouvelles technologies et la question de la rétention des talents dans un monde en pleine pandémie sont clés etc.

Alors, en tant que Direction RH, sur quoi centrer sa feuille de route en 2021 pour coller à cette nouvelle réalité du travail ? Lors de ce webinaire, Thibaut Champey, Directeur Général Dropbox France, reviendra sur trois points fondamentaux : une culture d’entreprise basée sur le collaboratif et la confiance, des modes opératoires adaptés au travail hybride (entre bureau et télétravail) et des technologies adaptées aux besoins des utilisateurs.

Pour découvrir le programme détaillé et s’inscrire à la session « Future of Work RH: Pourquoi la tech et la confiance seront les moteurs en 2021 ? » ➔ cliquez ici.