[FrenchWeb Day RH] Concept VhUCA : Virtualité, Humilité, Connexion, Authenticité : la clé de la réussite pour les DRH ?

Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que notre monde est volatil, incertain, complexe et ambigu (concept « VUCA »), et vraisemblablement il n’y aura pas de retour en arrière. Alors, que pouvons-nous faire pour trouver un nouvel équilibre ? Les rôles de l’entreprise doivent évoluer et certains plus que d’autres. Au cours de ce webinar, Alexandre Pachulski ( co-fondateur et Chief Product Officer chez Talentsoft) et Neelie Verlinden (Digital Content Evangelist chez Talensoft) exploreront en quoi le rôle du DRH et du manager sont impactés par ces évolutions et quelles sont leurs pistes pour tenter d’organiser ce chaos. Nous y parlerons : technologie de transformation, agilité, interaction à distance, humilité & authenticité, & droit à l’erreur, données RH,…

Ce webinar sera présenté par :