Connaissez vous Ledger Cathay Capital, le fonds dédié au Web3 et cryptomonnaies?

Fruit de l’association entre Ledger et Cathay Capital, ce nouveau fonds d’investissment a pour objectif de dynamiser l’écosystème Web3. Dirigé par Denis Barrier de Cathay Innovation ainsi que Pascal Gauthier et Michael Louzado, Ledger Cathay Capital investira dans des entreprises spécialisées dans les technologies émergentes DeFi, de sécurité, d’infrastructure, de propriété numérique, de protocoles, en phase amorçage ou en Série A. Ce fonds d’investissement intègre les investissements opérés par Ledger et sera doté de 100 millions d’euros

Nous recevons aujourd’hui Pascal Gauthier son co fondateur, CEO et Chairman de Ledger.

