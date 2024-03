Maurice LEVY au secours de SOLOCAL / Cyberarmes : La nouvelle Frontière de la défense nationale / La startup du jour

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Bientôt un Cloud Act de l’IA aux États-Unis ?

Le comité de l’intelligence artificielle générative tire la sonnette d’alarme dans son rapport du 13 mars, qualifiant de préoccupant le récent décret présidentiel américain sur l’IA. Ce texte, de plus de 100 pages, introduit discrètement une mesure obligeant les fournisseurs de services cloud américains et leurs revendeurs à notifier toute transaction avec des entités étrangères concernant l’hébergement de grands modèles d’IA, potentiellement utilisables à des fins de cybermalveillance. Ces obligations visent spécifiquement l’entraînement de modèles de fondation (LLM) au-delà d’un seuil de complexité défini.

Cette évolution, qui s’inscrit dans le prolongement du Cloud Act, permettant l’accès des autorités américaines à des données stockées à l’étranger, suscite l’inquiétude du gouvernement français quant à ses répercussions sur les entreprises françaises d’IA utilisant des clouds américains.

Maurice Lévy au secours de SoLocal

MAURICE LÉVY, ancien dirigeant de Publicis, propose via son holding Ycor une offre de sauvetage pour SOLOCAL, l’ex-PagesJaunes, en difficulté face à une dette écrasante de 240 millions d’EUR. Cette restructuration envisage un investissement de 40 millions d’EUR et vise à réduire considérablement la dette, offrant à Ycor une participation majoritaire de 76 %. Solocal, valorisé moins de 7 millions d’EUR contre 6 milliards en 2006, a longtemps souffert de cette dette qui entrave son développement et ses investissements stratégiques.

La proposition de Lévy contraste avec celle des créanciers, basée sur un apport de liquidités en dette, et survient dans un contexte où Solocal a vu son chiffre d’affaires 2023 diminuer de 10 %, à 359 millions d’euros, affecté par le ralentissement des investissements publicitaires.

Une Europe de l’IA

Dans le JDD, BRUNO LE MAIRE, ministre de l’Économie, appelle à la création d’une « Communauté européenne de l’intelligence artificielle » pour fédérer les efforts en matière d’innovation. Il souhaite réunir les meilleurs talents et ressources autour de valeurs communes, visant à positionner la France, et par extension l’Europe, comme leaders dans le domaine de l’IA.

Citant le succès de Mistral AI comme modèle de réussite, Le Maire souligne l’importance de l’investissement, de la simplification des procédures et de la promotion du modèle open source pour conserver la suprématie européenne en IA. Il met l’accent sur l’investissement massif comme clé de voûte pour surclasser les géants technologiques mondiaux et insiste sur l’urgence d’une nouvelle stratégie de souveraineté économique européenne.

Gaia-X et le développement d’espaces de données de confiance

L’écosystème numérique et industriel français se réorganise autour de GAIA-X, projet d’envergure européenne visant à créer des espaces de données de confiance. Un appel à projets « Espaces de données » dans le cadre de la stratégie cloud France 2030, avec une enveloppe de 12,4 M EUR est lancé et vise à promouvoir la circulation sécurisée et interopérable des données au sein de l’économie française, essentielle pour la transition numérique et écologique.

L’Institut Mines-Télécom prendra la coordination du Hub France pour 3 ans. Par ailleurs, le Data Space Lab, soutenu par un financement de 3,4 M EUR de France 2030, offrira un soutien technologique crucial aux projets d’espaces de données, en proposant des outils pour faciliter l’échange de données dans un cadre sécurisé et neutre.

Cette initiative vise à structurer des filières industrielles vers une économie de la donnée innovante et compétitive, s’appuyant sur des partenariats stratégiques et la valorisation des données au service de l’industrie.

Accord européen sur l’espace de données de santé

Dans un accord historique, les institutions de l’UE viennent de finaliser les discussions sur l’Espace européen des Données de Santé (EHDS), annoncé comme la législation de santé la plus importante de cette mandature. Le compromis, obtenu après d’intenses négociations, concerne notamment la possibilité pour les patients de refuser l’utilisation secondaire de leurs données de santé. Cette mesure vise à garantir une meilleure prise en charge des patients et à encourager la recherche scientifique dans l’UE. Le système permettra à tous les citoyens de l’UE d’accéder électroniquement à leurs données de santé et facilitera la prescription de médicaments dans un pays de l’UE différent de celui d’émission.

Malgré certaines réticences, l’accord a été salué par les responsables européens comme un « moment charnière pour la santé en Europe ». Les exceptions au droit d’opposition pour l’utilisation secondaire des données ont été soigneusement limitées, assurant ainsi un équilibre entre la protection de la vie privée et les besoins de la recherche publique.

+ EN BREF

Selon BUSINESS INSIDERS, alors que son financement de 90 millions de dollars serait sur le point de s’épuiser en 2024, BE REAL envisagerait une cession en cas d’échec d’un nouveau tour de table. Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens stagne à 25 millions. MOSAIQ, premier ordinateur quantique d’Europe utilisant des faisceaux de lumière produit par Quandela et acquis par OVHcloud sera inauguré ce lundi après-midi à l’usine OVHCloud de Croix (59). Depuis son introduction en décembre 2022, le dispositif du BONUS RÉPARATION a permis la réparation de plus de 300 000 appareils, le téléphone portable dominant nettement le classement avec 110 000 réparations. L’élargissement des critères d’éligibilité pour inclure la casse-écran à partir du 1er janvier a significativement boosté les réparations de téléphones, doublant le nombre d’interventions (+220 %) sans modification du montant du bonus, fixé à 25 EUR. Cette mesure vise à encourager la réparation plutôt que le remplacement des appareils, dans une démarche écoresponsable. L’INRIA va s’installer dans 3 bâtiments de l’ancien site de l’école Télécom Paristech (Paris 13e) soit 13 000 pour l’Institut National de Recherche en sciences et technologies du numérique. UBER a accepté de verser environ 178 millions de dollars pour régler un recours collectif en Australie, indemnisant des chauffeurs de taxi qui estimaient avoir perdu des revenus suite à l’arrivée d’Uber sur le marché local. Le développeur de jeux Scopely annonce que Monopoly Go! a franchi le seuil de 2 milliards de dollars de revenus en février 2024, seulement 10 mois après son lancement et trois mois après avoir atteint 1 milliard de dollars de revenus. Initialement conçu pour contrer Android dans les véhicules, le nouvel interface CarPlay devient l’espoir d’APPLE pour pénétrer le marché automobile après l’abandon de son projet de voiture autonome. Ce système, surnommé Project IronHeart, vise à s’intégrer au coeur des véhicules, contrôlant davantage d’écrans et de fonctionnalités. Lancé en 2022, il est pour l’instant adopté par Porsche et Aston Martin.

Cyberarmes : La nouvelle Frontière de la défense nationale Les cyberarmes deviennent un enjeu majeur de sécurité pour les infrastructures vitales. Avec l’entrée en vigueur de la loi de programmation militaire 2024 et de la directive européenne NIS, la France a renforcé la protection de ses secteurs essentiels, notamment l’énergie, les télécommunications et la santé. L’arrivée de la directive NIS-2 élargira ces exigences à près de 10 000 entreprises, soulignant la menace croissante des cyberattaques ciblées. Les gouvernements craignent particulièrement l’insertion discrète de malwares dans des infrastructures critiques, activables à un moment stratégique pour déstabiliser ou paralyser le pays. Face à ce risque, la vigilance et la capacité d’audit de haut niveau sont essentielles pour garantir l’intégrité des systèmes. Les cyberarmes, utilisables à distance, représentent un outil stratégique pour les États, capable de préparer le terrain à des opérations militaires conventionnelles ou de déstabiliser un pays par des crises sociales et économiques. Ce contexte impose une préparation solide et une sensibilisation constante aux multiples facettes des cybermenaces. Alerte cybersécurité : Leçon pour les JO 2024 Dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques 2024 à Paris, un test de cybersécurité simulant une attaque de phishing, a impliqué l’envoi d’un email frauduleux à 9 000 gendarmes et adjoints, d’après Le Parisien. Organisé par l’État-major de la gendarmerie d’Île-de-France (RGIF), sur les 5 000 agents ayant ouvert l’email avec comme objet « Dotation exclusive de places pour les épreuves des Jeux olympiques 2024 », 10 %, soit 500 personnes, ont cliqué sur le lien piégé. Cette opération souligne l’importance de la vigilance et de la formation continue face aux cybermenaces, d’autant plus dans le contexte d’un événement d’envergure internationale. Les résultats, jugés décevants face à la grossièreté du piège, mettent en lumière la nécessité d’accroître la sensibilisation aux bonnes pratiques de cybersécurité au sein des forces de l’ordre. Fausse invitation au lancement d’un outil d’IA grand public Dans la même veine, Cybermalveillance.gouv.fr a invité les journalistes à un pseudo-lancement au Grand Palais (Paris) d’un outil Open Mistral IA grand public avec présence de Daft Punk et du président Emmanuel M. Le QRcode d’invitation imitant un phishing renvoie à un point Presse cybersécurité organisé cette semaine par ACYMA, dispositif national d’assistance aux victimes de cybermalveillance et de sensibilisation aux risques numériques.

Inalve, innovation aquacole qui surnage

La start-up niçoise INALVE a conclu un financement de 4,7 millions d’EUE pour développer sa production de microalgues destinées à l’aquaculture. Ce tour de table, mené avec le soutien du Blue Forward Fund de Seventure Partners et du fonds PSIM de Bpifrance, vise à établir un site de production industriel. Le projet, débutant par un démonstrateur avant l’expansion des unités de production, répond aux besoins croissants du secteur aquacole.

Avec une équipe prévue de près de 20 personnes d’ici fin 2024, l’entreprise cherche à s’implanter près de Nice, malgré les défis fonciers. Cette initiative s’inscrit dans un effort de réindustrialisation et de souveraineté alimentaire, offrant une solution de nourriture concentrée et naturelle pour les écloseries de poissons et crevettes. Visant un marché mondial, Inalve prévoit également d’explorer des secteurs comme les compléments alimentaires et la cosmétique, tout en mettant l’accent sur la durabilité et l’efficacité écologique.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

Tubulis obtient 128 millions d’EUR

TUBULIS, biotech basée à Munich, a réussi une impressionnante levée de fonds de 128 millions d’EUR dans un tour de financement de série B2, marquant une étape significative dans le domaine des anticorps conjugués (ADC). Co-dirigée par EQT Life Sciences et incluant des acteurs comme Andera Partners, Seventure Partners, et Evotec, cette opération financière d’envergure vise à accélérer le développement clinique de ses principaux candidats-médicaments, TUB-030 et TUB-040, destinés aux tumeurs solides.

Tubulis prévoit de lancer un essai de phase I/IIa dès cette année, en mettant en œuvre ses plateformes technologiques avancées pour créer des ADC innovants et sur mesure. Dominik Schumacher, PDG et cofondateur, exprime l’ambition de positionner Tubulis comme un leader mondial dans le secteur prometteur des ADC.

ACQUISITIONS :

AstraZeneca s’empare d’Amolyt Pharma

ASTRAZENECA annonce le rachat d’AMOLYT PHARMA, biotech lyonnaise spécialisée dans le traitement des maladies endocriniennes rares. Cette acquisition témoigne de l’intérêt d’AstraZeneca pour le programme phare d’Amolyt Pharma dédié à l’hypoparathyroïdie. Avec 800 millions de dollars versés initialement et 250 millions de dollars conditionnés à l’atteinte d’un jalon réglementaire, ce rachat au montant record pour le secteur. Fondée sur une expertise reconnue et portée par le succès de sa récente levée de fonds de 130 millions d’EUR, Amolyt Pharma intègre désormais Alexion, filiale d’AstraZeneca spécialisée dans les maladies rares, pour porter la commercialisation de ses innovations.

DTS3 est la troisième génération du fonds deep tech d’ELAIA, ayant réalisé une première clôture à plus de 60 millions d’euros. Ce fonds a été établi en partenariat avec des institutions de recherche européennes et vise à investir dans une quarantaine de startups en phase de pré-amorçage (pre-seed) et d’amorçage (seed). La thèse d’investissement de DTS3 se concentre sur trois domaines principaux :

Le futur de l’informatique, incluant l’intelligence artificielle générative, les nouvelles approches en IA, l’infrastructure cloud, et la cybersécurité. Le futur de l’industrie, comprenant l’énergie, la climatetech, et les nouveaux matériaux. Le futur des sciences de la vie, avec des investissements dans la biotechnologie, la chimie au service de l’intelligence artificielle, et la biologie.

+ FRENCHWEB MARKET

Reddit en Bourse : Détails de l’IPO Dévoilés

REDDIT s’apprête à lancer son introduction en bourse très attendue le 20 mars, avec le début des échanges prévu le jour suivant. La plateforme prévoit de mettre sur le marché 22 millions d’actions de son capital de classe A, dont 15 276 527 émises directement par l’entreprise et le reste par des actionnaires existants. Les actions sont estimées entre 31 et 34 dollars, ce qui pourrait permettre à Reddit de lever entre 473 millions et 520 millions de dollars.

Toutefois, cette opération valoriserait l’entreprise à environ 6,4 milliards de dollars, une baisse par rapport aux 10 milliards de dollars escomptés en 2021. Reddit réserve 8 % des actions à ses utilisateurs, modérateurs, ainsi qu’aux amis, familles des membres du conseil et employés, avec un système de priorisation basé sur les contributions sur la plateforme.

La stratégie de croissance de Reddit mise sur l’expansion de sa base d’utilisateurs, l’augmentation de l’engagement et l’amélioration de la monétisation, notamment via la publicité contextuelle similaire à celle de Pinterest. La compagnie envisage également d’exploiter ses données pour l’entraînement de modèles d’IA et leur licence, une direction soutenue par la présence de Sam Altman, PDG d’OpenAI, en tant que grand investisseur et membre du conseil d’administration.

Micron : Espoirs sur la DRAM et les GPUs IA

MICRON TECHNOLOGY publiera ses résultats du 2e trimestre de l’exercice 2024 le 20 mars, après la clôture du marché. Les analystes prévoient une croissance des revenus, principalement grâce à la mémoire vive dynamique (DRAM) et attendent plus de détails sur la production de puces pour les unités de traitement graphique (GPUs) dédiées à l’intelligence artificielle de Nvidia. Ils anticipent un chiffre d’affaires de 5,33 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse par rapport au trimestre précédent et à la même période en 2023, avec une perte projetée de 275,81 millions de dollars, ou 26 cents par action, réduisant ainsi les pertes de l’année précédente.

La part de marché de Micron dans le segment DRAM était de 19,2 % au quatrième trimestre 2023, avec une hausse attendue des prix des contrats DRAM de près de 20 %. La production en masse de puces de mémoire à haute bande passante (HBM) 24 Go 8 h HBM3E pour Nvidia pourrait marquer un tournant significatif pour Micron, selon le PDG Sanjay Mehrotra.

Google face à l’ère de l’IA

L’entreprise ALPHABET, propriétaire de Google, semble difficilement s’adapter à un avenir dominé par l’IA, une période où ses produits et missions actuelles pourraient vite devenir obsolètes. En dépit de l’importance croissante de la publicité sur YouTube, l’introduction de Gemini, le projet phare d’IA d’Alphabet, a connu un échec notable, entraînant une baisse de 10 % de l’action depuis son achat à 150 US Dollars. Lancé fin 2023 et amélioré en février, Gemini 1.5 visait à remettre Google dans la course. Cependant, ses premières utilisations ont été marquées par des erreurs flagrantes, mettant en lumière des problèmes de préjugés et de stéréotypes sociaux.

Cette situation a sérieusement nui à la réputation de Google et a soulevé des questions sur sa capacité à prospérer dans l’IA. Le géant de la Tech, autrefois incontesté, doit maintenant naviguer dans un paysage où les moteurs de recherche deviennent une technologie du passé, tout en faisant face à la nécessité de réinventer sa mission fondatrice dans un monde qui pourrait ne plus valoriser l’accès à l’information de la même manière.

Consultance en crise : Réajustements et incertitudes

Les firmes de conseil de renom, telles que McKinsey, Deloitte, Bain et Boston Consulting Group, affrontent des temps difficiles. Après une période faste durant la pandémie, ces cabinets voient aujourd’hui leurs contrats se raréfier, poussés par les coupes budgétaires des entreprises. L’optimisme initial se heurte à la réalité : une baisse des dépenses en consultance, avec une croissance du marché attendue à 6 % en 2024, loin des croissances à 2 chiffres du passé.

L’impact est tel que même McKinsey a dû demander à ses partenaires de différer une partie de leur rémunération, tandis qu’EY a licencié plus de 100 consulting partners aux États-Unis. La réduction des dépenses se traduit par une pression accrue sur les cabinets pour baisser leurs tarifs, tandis que l’emploi au sein de ces entreprises devient précaire, mettant en évidence une période d’incertitude et de réajustement stratégique dans l’industrie de la consultance.

En 2023, les revenus de TikTok aux États-Unis ont atteint un record de 16 milliards de dollars, tandis que ByteDance, sa société mère, a vu ses revenus augmenter d’environ 40% par rapport à l’année précédente, atteignant 120 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 28 milliards de dollars.

Sont nouvellement nommés au cabinet de Marina Ferrari, secrétaire d’État chargée du Numérique : SHAHEEN JAVID, conseillère écosystème French Tech, formation et protection de l’enfance en ligne, LÉA PARENTI, conseillère parlementaire et élus locaux, ARTHUR EMPEREUR, conseiller spécial chargé de la presse et de la communication.

ROMAIN DELON a été promu vice-président commerce chez Jellyfish, une agence de marketing digital, où il développera l’activité commerce avec Claire Leon et Ross Caveille. Avant cette promotion, Delon a contribué à la croissance de Seelk jusqu’à son acquisition par Webedia et son intégration à Jellyfish, et a cofondé Flummox, un agrégateur de marques Amazon, entre 2021 et 2022.

CHRISTOPHE DEGUINE est nommé country manager France de Prime Video, après avoir exercé aux opérations marketing de l’entreprise depuis 2020. Avant de rejoindre Amazon, il a occupé le poste de head of marketing strategy chez Universal Pictures. Sa nomination est officialisée alors que Prime Video commence à intégrer la publicité à son offre.

OVHcloud annonce l’arrivée de YANIV FDIDA comme Chief Product and Technology Officer (CPTO). Avec une expérience de plus de 15 ans dans le secteur, Fdida a rejoint OVHcloud en 2018, apportant une contribution notable à la structuration de son infrastructure. Avant sa nomination, il a créé et dirigé le département Chief Product Office. Fdida est également nommé au comité exécutif d’OVHcloud.

OLIVIER GALICHERE, auparavant Country Manager France chez RTB House depuis 2020, a été promu au poste de Managing Director, étendant ainsi son périmètre à la France, la Pologne, le Royaume-Uni, l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il est chargé de diriger les opérations et de stimuler la croissance de l’entreprise Adtech européenne.

PHILIPPE GUY, avec plus de 30 ans d’expérience au Boston Consulting Group et dans le secteur de la santé, a été nommé président du conseil de surveillance de MedinCell, biotech héraultaise spécialisée dans le développement de médicaments injectables à action prolongée. Avant cette nomination, Guy a contribué à MedinCell en tant que membre du conseil et président du comité d’audit, jouant un rôle clé lors de l’introduction en Bourse. Sa prise de fonction coïncide avec une période charnière pour l’entreprise, récemment entrée en phase commerciale grâce à l’approbation d’un traitement innovant par la FDA.

DAMIEN LYANT rejoint Astrée Software en tant que Directeur Général. Il a précédemment exercé dans le domaine de l’édition de logiciels, notamment chez PTC, Zuora et DigitalRoute. Son arrivée coïncide avec l’ambition de l’éditeur stéphanois, récemment intégré à 4 CAD Group, de renforcer sa position sur le marché MES et d’élargir son rayonnement à l’international. Lyant se concentrera sur le développement de l’offre SaaS de l’entreprise.

