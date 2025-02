FullEnrich lève 1,85 million d’euros pour optimiser l’intelligence commerciale

Fondée en janvier 2024 à Paris et désormais installée à San Francisco, FullEnrich développe une solution d’enrichissement de données à l’instar de Clay ou Kaspr.

Son approche repose sur l’agrégation de sources multiples à l’échelle mondiale, garantissant aux entreprises un accès précis et instantané à des informations essentielles pour la prospection commerciale. Contrairement aux solutions conventionnelles interrogeant des bases de données plus ou moins cfomplètes, FullEnrich intègre un système dynamique de mise à jour qui optimise la qualité et la pertinence des contacts exploitables. Des clients de premier plan tels que Mastercard, DocuSign et Brevo ont déjà adopté la solution

Pour renforcer sa croissance et poursuivre son expansion sur les marchés clés que sont les États-Unis, l’Europe, l’Australie, l’Amérique latine et Israël, FullEnrich vient de boucler un financement de 1,85 million d’euros (équivalent à 2 millions de dollars) en seed. Le tour de table a été mené par Flex Capital, avec la participation de M-Fund, Kima Ventures, First Degree, Offord Ventures et Duro Ventures. Cet investissement vise à accélérer le développement produit et le recrutement de talents stratégiques.

La startup a été cofondée par Benjamin Douablin (CEO) ex fondateur de Salesramp et Andrew Patel (CTO), expert en data science et intelligence artificielle.