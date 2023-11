Futur du Travail : quelles tendances coté solutions RH en 2024, avec Gilles SATGE, CEO de LUCCA?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans notre podcast FUTURE OF WORK, nous avons l’honneur d’accueillir Gilles Satgé, fondateur de LUCCA, pour discuter de l’acquisition récente de COMPWISE, une entreprise spécialisée dans le « Compensation & Benefit ». Cette acquisition illustre les nouvelles exigences et attentes des Directeurs des Ressources Humaines et des Directeurs Financiers concernant les solutions technologiques.

C’est une occasion de dialoguer sur les nouveaux défis auxquels les entreprises doivent faire face, en explorant les outils disponibles et leurs impacts sur la performance des entreprises. Gilles Satgé apporte son éclairage sur ces sujets, offrant une vue d’ensemble des défis et des possibilités liés au choix de solutions RH et financières.

Listen to « Futur du Travail : quelles tendances coté solutions RH en 2024 selon Gilles SATGE, Fondateur de LUCCA. » on Spreaker.

Lucca, éditeur de solutions pour les ressources humaines et la finance, a annoncé l’acquisition de la startup Compwise, spécialisée dans le « Compensation and Benefits ». Cette opération marque l’entrée de Lucca dans un marché évalué à plus d’un milliard de dollars.

Fondée en 2022 et incubée par HEC Paris, Compwise développe un logiciel de gestion de la politique de rémunération, axé sur la performance, l’équité interne, et la compétitivité salariale. La startup, qui a déjà collaboré avec des entreprises telles que Renault et Finaxys, a réalisé une étude sur la rémunération en France impliquant 200 entreprises et plus de 65 000 salariés.

L’intégration de Compwise dans les solutions de Lucca vise à renforcer les compétences des responsables RH dans un marché de l’emploi tendu. Leur solution sera intégrée à la suite Pagga de Lucca en 2024, à un tarif non encore défini.