JOLT s’offre BIO SERENITY pour… / Redressement judiciaire pour ATEMPO / UBER expérimente UBERTASK

JOLT reprend les activités de BIO SERENITY pour 140 000 euros.

Comme nous vous l’annoncions fin septembre, malgré les 83 millions d’euros levés auprès de BPI FRANCE, ID INVEST, SCOR ou encore DASSAULT SYSTEM, un fort endettement (60 millions d’euros dont 20 millions d’emprunts bancaires) et des pertes importantes chaque année (24,7 millions d’euros en 2022) pour un chiffre d’affaires consolidé de 8,3 millions d’euros la même année, BIO SERENITY n’a pas réussi à trouver le financement nécessaire pour continuer son activité, situation qui témoigne de l’aridité du capital risque en ce moment.

Parmi les 3 acteurs qui s’étaient positionnés sur le dossier de reprise c’est JOLT CAPITAL qui a emporté la décision du Tribunal de Commerce de Paris.

JOLT CAPITAL prévoit de mettre à la tête de l’entreprise une nouvelle équipe pilotée par l’ancien dirigeant d’Almaviva Santé et précédement CFO de SYNLABs, Vincent Marcel. Il sera épaulé par Jean Schmitt, Eric Arnould, Jean Marc Daillance, Dan Newman, et Francois Barbier.

JOLT CAPITAL s’engage à reprendre 147 salariés de BIOSERENITY FRANCE et 84 salariés de BIOSERENITY SAS.

ATEMPO se place en redressement judiciaire, faute de nouveau financement.

La solution de gestion de sauvegarde et d’archivage ATEMPO qui n’a pas réussi à aligner les intérêts de ses actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs, vient de se placer en redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce. ATEMPO avait levé 8 millions d’euros en 2019 notamment auprès du fonds d’investissements IDVECTOR.

L’Europe contre-attaque dans la course à l’IA Générative avec Poro

La société finlandaise SILO dévoile PORO, son nouveau modèle de langage multilingue façonné avec l’Université de Turku, marquant une étape prometteuse pour l’IA européenne face aux géants technologiques américains. Contrairement aux puissants modèles centrés sur l’anglais de Google ou OpenAI, Poro, formé sur des textes finnois et anglais, illustre les compétences européennes à développer des modèles linguistiques performants en langues moins courantes.

Ce modèle, soutenu par un projet financé par l’UE, dispose d’une vaste quantité de données linguistiques en 80 langues, un atout considérable. En combinant de la data en anglais et en finnois, Poro apprend à traiter les demandes dans les deux langues, une avancée significative pour les langues européennes moins représentées. L’utilisation de superordinateurs européens, comme LUMI, pour l’entraînement de ces modèles, apporte une solidité technologique dans l’ère de l’IA pour le vieux continent.

UBER lance Uber Tasks

UBER se prĂ©pare Ă tester un nouveau service dans 2 villes amĂ©ricaines, Uber Tasks, similaire Ă TaskRabbit, qui permettra Ă ses utilisateurs d’embaucher des personnes pour accomplir des tâches mĂ©nagères Ă leur domicile.

L’avocat de GOOGLE grince des dents lors de l’audition d’un témoin

et fait la grimace lorsque Kevin Murphy un professeur de l’université de Chicago a dévoilé que GOOGLE versait 36% des revenus générés par des utilisateurs lors de l’utilisation de google via SAFARI à APPLE.

L’avenir du WEB SUMMIT passe par le Qatar

Le WEB SUMMIT, conférence annuelle et grand-messe des technologies cofondée en 2009 par Paddy Cosgrave, qui se déroule de ce lundi jusqu’à jeudi à Lisbonne est à la recherche d’un nouveau souffle après le départ de celui-ci pour des commentaires controversés sur les actions d’Israël à Gaza. Remplacé au pied de la lettre par Katherine Maher, ex-directrice de la Wikimedia Foundation, le Web Summit réunit dans la capitale portugaise plus de 70 000 participants, 2 600 start ups de 85 pays et 900 investisseurs.

L’IA est le thème phare de l’édition 2023 de la conférence avec des prises de parole sur cette thématique par Jimmy Wales (Wikipédia), Meredith Whittaker (Signal), Andrew McAfee (MIT Research) et Kuo Zhang (Alibaba).

Dans sa feuille de route, le Web Summit a prévu de lancer une nouvelle conférence Tech au Qatar en février prochain dans un format similaire au Web Summit. Mais la tâche immédiate à laquelle est confronté le WebSummit est de ramener les principaux sponsors — y compris Google, Meta, Amazon et Intel — qui ont décidé de ne pas assister à la conférence cette année après les commentaires de Cosgrave.

Ouverture des données de METEO FRANCE… Mais pas tant que ça !

Sept ans après la loi Lemaire de 2016 sur l’open data, MÉTÉO FRANCE a annoncé l’ouverture de toutes ses données météorologiques au 1er janvier 2024. Cette initiative vise à favoriser la compréhension et la lutte contre le dérèglement climatique. Toutefois, cette ouverture est conditionnée. L’opérateur public a été pressé par la Cour des comptes de cesser la commercialisation de ses données, mais cela entraîne une perte de revenus dans un contexte de budget serré.

Développé par une start up d’État, le site « Meteo.data.gouv.fr » sera lancé pour l’accès aux données par API avec 38 jeux de données en temps réel (observation et prévision météo, données climatologiques, projections climatiques), mais des inquiétudes subsistent à la pérennité du modèle économique de l’offre. Certaines données resteront payantes sous une forme d’accès premium.

L’indice de durabilité à la Française retoquée par l’Europe

La Commission européenne a mis en cause la France pour son INDICE DE DURABILITÉ, notamment pour les smartphones, estimant qu’il empiète sur le droit européen. La France, qui visait à informer les consommateurs sur la réparabilité des produits tels que les smartphones, tablettes et lave-linge, doit revoir sa législation d’ici février 2024.

La Commission critique les critères français, jugés non conformes à ceux de l’UE, particulièrement en matière de mises à jour logicielles et de fiabilité. Cela pourrait conduire à des informations confuses et divergentes pour les consommateurs. La Commission menace aussi d’enquêter sur d’autres catégories de produits et exhorte la France à s’aligner sur les futures réglementations européennes.

AMAZON développe les partenariats avec les plateformes sociales.

AMAZON a conclu un accord avec SNAP, permettant aux utilisateurs d’acheter directement des produits Amazon Ă partir des publicitĂ©s sur Snapchat. Ce partenariat s’inspire de l’accord similaire avec META

LES CHIFFRES DU JOUR, ceux de CHARACTER.AI

Google envisage d’investir plusieurs centaines de millions de dollars dans la start up CHARACTER.AI, spécialisée dans les chatbots basés sur l’intelligence artificielle. Ce financement pourrait prendre la forme d’obligations convertibles. L’investissement renforcera le partenariat existant entre les deux entreprises, Character.AI utilisant déjà les services cloud et les Tensor Processing Units (TPUs) de Google pour l’entraînement de ses modèles. En mars dernier, l’entreprise avait levé 150 millions de dollars dans un tour de financement piloté par Andreessen Horowitz avec une valorisation à 1 milliard de dollars.

Character.ai est devenue la deuxième IA générative la plus utilisée après Chat GPT et permet aux utilisateurs de dialoguer avec des personnalités célèbres, réelles ou fictives. L’application s’appuie sur une vaste base de données comprenant interviews, livres, articles de presse et biographies pour rendre ces conversations « crédibles ». Les 18 à 24 ans représentent environ 60 % du trafic de son site web.

Depuis son lancement en septembre 2022, le chatbot produit plus de 1 milliard de mots chaque jour. Les utilisateurs du chatbot passent presque 5 fois plus de temps par interaction typique que les fans de ChatGPT, avec une moyenne de 33 minutes sur la plateforme par visite en août contre 7 minutes pour ChatGPT.

TOOLBOX la startup à suivre PAYHAWK

Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance et mieux contrôler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grâce à l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le calcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

EN PRATIQUE:

OMI, spĂ©cialisĂ© en modĂ©lisation et gĂ©nĂ©ration de contenus 3D, lance « Magic Background ». Cette nouvelle fonctionnalitĂ© permet aux marques de crĂ©er des fonds 3D pour des photos et vidĂ©os ultra-rĂ©alistes, sans compĂ©tences techniques. Sa technologie permet de gĂ©nĂ©rer des images en moins d’une minute et de les transformer en 3D. « Magic Background » ouvre de nouvelles perspectives en termes de production de contenu pour les sites e-commerce, les rĂ©seaux sociaux et les campagnes publicitaires.

EXPERIENCES

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

STOCKOSS développe un logiciel de gestion logistique, intégré avec plus de 60 partenaires logistiques en Europe, centralise les informations et assure une visibilité en temps réel sur les stocks et flux de produits. Avec un OS comprenant OMS, WMS et back office, STOCKOSS facilite la gestion de la chaîne logistique. La startup gère aujourd’hui plus de 200 clients B2B. Après un premier tour de table en 2022, la startup boucle un serie A de 4 millions d’euros notamment auprès du fond britannique Pi Labs.

La solution de RBF, DEFACTO annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros auprès notamment de CITI VENTURES. La startup a bouclé en juillet dernier une opération d’endettement de 167 millions d’euros auprès de CITI Group pour financer les prêts qu’elle octroie à ses propres clients.

La place de marché YOUZD, spécialisé dans l’équipement de maison issus de l’économie circulaire vient de finaliser un tour de table de 2,4 millions d’euros auprès de business angels.

Les levées de fond dans le monde:

FNALITY, une startup basĂ©e Ă Londres spĂ©cialisĂ©e dans le dĂ©veloppement d’un système de paiement de gros basĂ© sur la blockchain,lève 89 millions d’euros lors d’une sĂ©rie B auprès de Goldman Sachs et BNP Paribas.

DIVERGENT TECHNOLOGIES, une startup spĂ©cialisĂ©e dans les systèmes de production industrielle numĂ©rique utilisant l’impression 3D et des outils pilotĂ©s par l’IA, vient de lever 230 millions de dollars lors d’un tour de financement de sĂ©rie D. Ce tour a Ă©tĂ© menĂ© par Hexagon AB

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

FRENCHWEB MARKET

DIDI, startup dans le covoiturage, a annoncĂ© une augmentation de ses revenus pour le troisième trimestre en hausse de 25% par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, atteignant environ 7 milliards de dollars. DIDI a enregistrĂ© un bĂ©nĂ©fice net d’environ 14,7 millions de dollars, marquant une amĂ©lioration notable par rapport Ă la perte de 274 millions de dollars de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Dans le cadre de cette dynamique, Didi a Ă©galement annoncĂ© son intention de racheter jusqu’Ă 1 milliard de dollars de ses actions au cours des 24 prochains mois.

MOUVEMENTS, avec AltaĂŻde, cabinet de recrutement digital

Salesforce a annoncé lundi la nomination de DENISE DRESSER, responsable des ventes au sein de l’entreprise, en tant que nouvelle PDG de SLACK. Elle succède à Lidiane Jones, qui a récemment quitté son poste de dirigeante pour rejoindre Bumble en tant que CEO. Dresser devient ainsi la troisième personne à occuper la direction de Slack depuis le début de cette année.

JÉRÔME CHOUKROUN rejoint l’éditeur marseillais de cybersécurité EHO LINK en tant que Responsable du développement commercial, avec pour mission de structurer la vente indirecte et de déployer le programme Ého Partner. Il possède une expérience solide dans la création de réseaux de distribution BtoB.

ANTONY DERBES prend la présidence d’OPEN LAKE TECHNOLOGY, entreprise française spécialiste de la conformité IT pour les communications unifiées. Il a rejoint l’entreprise en 2020 en tant que Partner pour apporter une vision stratégique axée sur l’innovation et la satisfaction client.

AYMERIC PERCHANT est nommé coordinateur interministériel de la stratégie d’accélération en santé numérique, succédant à David Sainati. Auparavant directeur de projet à la délégation au numérique en santé (DNS), il prend en charge le pôle « compétences innovation et recherche » de la DNS. Diplômé en ingénierie et en traitement d’image et de signaux, il a débuté sa carrière chez Mauna Kea Technologies.

RÉMY TARBES devient directeur de publicité sur le digital pour LAGARDERE PUBLICITÉ NEWS et pour l’audio digital d’éditeurs partenaires du groupe média. Il était auparavant directeur conseil pour la régie 366.

Nomination d’ANTOINE VOIRAND comme Directeur de la stratégie et du développement de TESSI, acteur international des Business Process Services. Membre du Comité exécutif, diplômé d’HEC Paris et ancien consultant chez Roland Berger, il sera chargé d’élaborer la stratégie quinquennale du groupe, de diriger des projets de transformation et de développer de nouvelles offres.

THECAMP, le campus d’innovation situĂ© Ă Aix-Marseille Provence, renforce son Ă©quipe en nommant Vanessa JOUAN comme Responsable du pĂ´le formation. Forte d’une expĂ©rience chez Du Pareil au mĂŞme, L’OrĂ©al et Polytechnique MontrĂ©al, oĂą elle Ă©tait Directrice du dĂ©veloppement incubateur d’entreprises technologiques, Vanessa apporte une expertise prĂ©cieuse. DiplĂ´mĂ©e de l’UniversitĂ© CĂ´te d’Azur, de l’ESG UQAM Ă MontrĂ©al et titulaire d’un Master en Gestion du Skema, elle est parfaitement Ă©quipĂ©e pour propulser thecamp dans sa phase de croissance.

Hervé BROWN (Multimania, Criteo) rejoint la société spécialisée dans la création d’évènements BEEVENT en tant que General Manager.

Gaëlle Marraud des Grottes rejoint MAILSTONE en tant que Directrice des opérations. Elle officiait auparavant chez Eliott & Marjus, et Wolter Kluwer France.

APPELS A PROJETS:

Lancement de la 7e Ă©dition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancĂ© l’appel Ă projets pour la 7e Ă©dition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile Ă prĂ©senter leurs projets.

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de rĂ©pondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dĂ©voile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durĂ©e d’un an vise Ă aider les porteurs de projets Ă concrĂ©tiser leurs idĂ©es, en les plaçant au centre de l’Ă©cosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bĂ©nĂ©ficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplĂ©mentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups Ă©chouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marchĂ©.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

AGENDA

Everyday AI by Dataiku jeudi 16 novembre au caroussel du Louvre OVH CLOUD SUMMIT – 28 novembre Ă la maison de la mutualitĂ© Techrocks Summit ( dĂ©cembre 2023)



