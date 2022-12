Future of Work : Pionnière du web, Catherine Barba se lance dans la révolution du travail avec une école pour les freelances

C’est l’un des plus grands changements dans le Future of Work : l’apparition des freelances, qui occasionne une nouvelle organisation et des nouveaux modes de collaborations. Les indépendants étaient quelques dizaines de milliers il y a quelques années, contre plus d’un million en 2020, soit 92% de plus qu’en 2009 lors de la création du statut de microentrepreneur.

Pour en parler, nous avons reçu Catherine Barba, experte du e-commerce et de la transformation numérique qui s’attaque à ce tout nouveau secteur avec le lancement d’Envi, une école pour les freelances.

« Cette révolution du travail m’est tombée dessus », confie-t-elle. « J’ai ressenti la même adrénaline qu’il y a 25 ans au moment de l’arrivée d’Internet. Ce changement profond de paradigme qui va embarquer plein de choses derrière. Comme j’ai été pionnière du web, j’ai envie de faire partie des premiers à défricher le futur du travail ».

Retrouvez l’interview complète de Catherine Barba, co-fondatrice d’Envi :