[Série B] La startup britannique Chattermill lève 26 millions de dollars auprès de Beringea

Chattermill, à l’origine d’un outil permettant de regrouper et d’analyser les commentaires clients en temps réel, lève 26 millions de dollars auprès de Beringea, avec la participation des investisseurs historiques Ventech, Btov, DN Capital, Runa Capital, SVB et des nouveaux investisseurs Blossom Street Ventures. La startup ambitionne de poursuivre son expansion aux États-Unis et en Europe, tout en développant les capacités de sa plateforme. La startup a déjà levé 8 millions de dollars en série A en 2020.

Lancé en 2015 chez Entrepreneur First, Chattermill déploie une plateforme « d’Intelligence de Client Unifiée », c’est-à-dire qui utilise de l’intelligence artificielle et le deep learning pour comprendre les données sur l’expérience client et fournir aux entreprises des informations exploitables. La startup basée à Londres compte de nombreux clients en France, dont Vestaire Collective, BlaBlaCar, ManoMano, Younited ou encore Qonto. Ses revenus ont d’ailleurs doublé dans l’Hexagone depuis sa dernière levée de fonds en 2020. À l’international, on peut citer Amazon, Uber, H&M ou Zappos parmi ses clients.

« L’élaboration d’une stratégie d’expérience client pour les grandes entreprises est très complexe, et elle doit vraiment être basée sur les données actuelles », explique Mikhail Dubov, PDG et co-fondateur de Chattermill. « Elle joue un rôle énorme dans le succès d’une entreprise, particulièrement en ces temps économiques difficiles. Nous croyons qu’aucune autre technologie ne peut fournir le niveau d’efficacité et de perspicacité nécessaire au succès des équipes CX. Notre objectif est que d’ici 2027, notre IA soit capable d’analyser plus d’un milliard de retours clients pour nos clients. »

Fort d’une équipe de 80 personnes, Chattermill prévoit d’agrandir son équipe en recrutant dans les fonctions technologiques, data et commerciales, et de financer son expansion aux États-Unis et en Europe.