Fin du Salon de l’agriculture, la tech cherche sa place / Trump adoube le bitcoin et l’ethereum, les prix s’envolent / Amazon veut contrer Temu et Shein en Europe

Trump adoube le bitcoin et l’ethereum, les prix s’envolent

Donald Trump a officialisé la création d’une réserve stratégique de cryptomonnaies, plaçant le bitcoin et l’ethereum « au cœur » du dispositif, aux côtés de Solana, XRP et Cardano. Cette déclaration a provoqué une flambée des cours : le bitcoin a bondi de 10 % à 94 118 dollars et l’ada de Cardano de 60 %.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Amazon veut contrer Temu et Shein en Europe

Après les Etats Unis, Amazon accélère le déploiement de Haul, sa riposte à Temu, avec en ligne de mire l’europe et le Mexique. Ce clone ultra-discount mise sur l’expédition directe depuis la Chine pour casser les prix, au détriment des délais de livraison. Une décision qui intervient au moment où les États-Unis, l’UE et le Mexique durcissent les règles sur les importations à bas coût.

Microsoft met fin à Skype, une disparition annoncée

Après avoir bataillé face à Google et Facebook pour emporter les enchères pour le rachat de Skype 8,5 milliards de dollars en 2011, Microsoft mettra un terme à la solution en mai 2025. Pionnier des communications en ligne, Skype a révolutionné les appels longue distance. Pour Microsoft, cette décision vise à simplifier son offre, mais elle symbolise aussi l’échec d’une intégration qui a vidé Skype de sa substance. Son déclin illustre comment une acquisition mal gérée peut anéantir une marque iconique.

Jeff Bezos réoriente le Washington Post, vague de résiliations

Plus de 75 000 abonnés numériques du Washington Post auraient mis fin à leur abonnement après l’annonce de Jeff Bezos d’une refonte de la section opinion, désormais consacrée aux libertés individuelles et l’économie, avec une réduction de la diversité des points de vue. En interne la décision a donné lieu à de nombreuses critiques et provoqué la démission de l’éditeur David Shipley. Alors que le journal avait déjà perdu plus de 300 000 abonnés depuis octobre. Ce nouveau choix s’avère à court terme difficile. De son coté, Jeff Bezos justifie ce virage par une volonté de restaurer la confiance du public et des lecteurs.

Pinterest noyé sous le spam IA

Pinterest, jadis référence pour l’inspiration visuelle, est désormais saturé d’images et de contenus générés par IA, au grand dam des utilisateurs. Des recherches sur la mode, la cuisine ou le design révèlent une avalanche de faux blogs optimisés pour le référencement et créés uniquement pour capter du trafic publicitaire. Des spécialistes du SEO exploitent cette faille à grande échelle, inondant la plateforme de contenus automatisés. Face à la grogne, Pinterest promet de mettre en oeuvre des outils pour identifier ces contenus, mais peine à contenir l’essor de ce nouveau spam algorithmique.

TikTok ferme son Creator Marketplace et mise sur l’IA avec TikTok One

De son coté TikTok met fin à son Creator Marketplace, la plateforme qui mettait en relation marques et créateurs pour des collaborations publicitaires, au profit de TikTok One. Dès le 1ᵉʳ avril, ce nouvel espace centralisera les outils de création et de gestion de campagnes, avec une forte intégration de l’IA. Le Video Generator disparaît au profit de Symphony Creative Studio, un assistant IA capable de générer des scripts, monter des vidéos et créer des avatars numériques. Les annonceurs pourront aussi optimiser leurs campagnes dans Ads Manager grâce à des fonctionnalités IA avancées.

Taara : Alphabet mise sur le laser pour les connexions internet haut débit

Alphabet accélère le développement de Taara, sa technologie de transmission de données par faisceaux laser, censée offrir une alternative aux fréquences radio saturées. Contrairement aux satellites Starlink, les « light bridges » de Taara, de la taille d’un feu tricolore, transmettent jusqu’à 20 Gbps sans câbles ni tranchées. Sa nouvelle puce photonique promet un réseau plus compact et performant, ouvrant la voie à une intégration massive dans les infrastructures télécoms.

Le système repose sur des ponts lumineux utilisant des faisceaux laser pour transmettre les données d’un point à un autre, à condition qu’il n’y ait pas d’obstacle visuel. Grâce à des capteurs et des miroirs ajustables, Taara compense les perturbations comme le vent ou la pluie, garantissant une connexion stable. Testée dans plus d’une douzaine de pays, elle a notamment permis de relier Brazzaville et Kinshasa via un pont lumineux de 5 km. Elle a également été déployée lors du festival Coachella pour soulager le réseau mobile. Cette technologie pourrait bientôt remplacer certaines infrastructures filaires, notamment dans les zones difficiles d’accès.

Chine : le ministre de la tech limogé, soupçons de corruption

Jin Zhuanglong, ministre chinois de l’Industrie et des Technologies, a été démis de ses fonctions après deux mois d’absence inexpliquée. Ancien patron de l’avionneur Comac et artisan du jet C919, il supervisait la politique industrielle chinoise, notamment dans l’IA et les semi-conducteurs. Son éviction intervient alors qu’il a manqué plusieurs réunions clés et qu’une enquête pour corruption serait en cours. Il est le quatrième ministre écarté sous Xi Jinping, dont la campagne anti-corruption a sanctionné 889 000 cadres en 2023. Il est remplacé par Li Lecheng, ex-gouverneur du Liaoning.

+ TRENDS

Edition spéciale Salon de l’Agriculture

+ LEVEES DE FONDS

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: