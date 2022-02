[FW 500] Or et cryptos: des actifs complémentaires?

À l’heure des cryptomonnaies et autres tokens numériques, l’or fait peu parlé de lui mais reste une valeur refuge et un moyen de diversifier son patrimoine. Lancé en 2009 par Jean-François Faure, le site Aucoffre qui permet d’acheter et de revendre de l’or est un pionnier dans son domaine.

« En 2006, il était relativement compliqué d’acheter de l’or en France. Les banques ne savaient pas trop en vendre, les boutiques n’attiraient pas et on n’avait encore moins envie d’en acheter sur Ebay ou autres », explique Jean-François Faure. « Étant un entrepreneur né et constatant le manque, je me suis mis à fond sur ce projet ».

En 2012, il lance VeraCash, une plateforme spécialisée dans la vente et l’achat de métaux précieux. « L’idée avec VeraCash était de rajeunir le profil de nos clients et de miser sur un usage du quotidien. VeraCash est plus dans cette logique de remettre l’or au service d’un usage du quotidien, par le biais d’une carte de paiement qui permet de faire un achat ou de retirer des fonds, en France ou ailleurs », explique Jean-François Faure. En 2021, VeraCash revendiquait 30 000 clients, dont 95% de Français, et environ 1 500 nouveaux clients chaque mois. Rentable depuis 2019, l’entreprise ambitionne de s’imposer comme un moyen de paiement incontournable.

Si la mode est aujourd’hui aux cryptomonnaies, Jean-François Faure rappelle que les actifs numériques et l’or ne s’opposent pas mais sont complémentaires. « Il n’y a pas de concurrence ». « Nous considérons que ce sont deux supports très complémentaires; l’or plutôt dans une logique de stabilité, et les cryptomonnaies dans leur volatilité ».

Retrouvez l’interview de Jean-François Faure, fondateur et président d’Aucoffre :