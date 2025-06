Husk veut réinventer le credit scoring des startups et lève 1 million d’euros

La fintech belge Husk s’attaque à une zone grise de la finance startup, à savoir la gestion du crédit en phase d’hypercroissance. Alors que la majorité des jeunes pousses accèdent difficilement à des solutions de paiement flexibles faute d’historique bancaire, Husk propose une plateforme qui conjugue cartes corporate avec crédit intégré, visualisation en temps réel des flux financiers, et modèle de scoring dynamique. Le tout pensé pour des entreprises qui grandissent plus vite qu’elles ne structurent leur fonction finance.

Plutôt que de s’appuyer sur des bilans passés, la technologie de Husk analyse en continu les flux bancaires, les comportements de dépense et les signaux d’activité de l’entreprise. Ce scoring alternatif, développé avec le soutien de l’agence flamande VLAIO, permet d’octroyer des lignes de crédit dès les premières semaines d’activité. Les cartes sont connectées aux comptes bancaires de l’entreprise et les plafonds ajustés automatiquement selon les données collectées.

Une plateforme conçue comme infrastructure

La plateforme combine émission de cartes physiques et virtuelles, fonctions de suivi en temps réel, alertes sur les anomalies de dépenses et intégration comptable. Une couche d’intelligence artificielle permet d’interpréter les flux, de répondre aux questions financières des équipes et de projeter la santé de l’entreprise. Contrairement à de nombreuses solutions de cartes prépayées, Husk intègre un mécanisme natif de crédit différé, ainsi les paiements sont effectués immédiatement, mais remboursables à 30 jours.

Ce positionnement ouvre un espace encore peu occupé sur le marché européen. Alors que des acteurs comme Spendesk, Pleo, Payhawk ou Qonto se concentrent sur la gestion des dépenses ou les services bancaires classiques pour PME, Husk adresse un segment spécifique, les startups post-seed, en croissance rapide, mais encore trop jeunes pour accéder au crédit traditionnel. Son scoring en temps réel offre une capacité de financement agile, pilotée par les flux plutôt que par les bilans.

Un pari stratégique sur une dette intelligente

Dans un environnement post-ZIRP où la dette redevient un arbitrage complexe, Husk s’inscrit dans un mouvement de fond en fournissant aux startups des alternatives non dilutives au financement par equity. Le crédit embarqué dans les cartes devient un outil de gestion du cash à court terme, à la fois discret, pilotable et intégré aux opérations quotidiennes. Le modèle économique, hybride, repose à la fois sur les commissions d’interchange générées par l’usage des cartes, et sur un abonnement SaaS donnant accès à des outils d’analyse avancés. L’offre de base reste gratuite.

L’architecture technique s’appuie sur des partenariats structurants avec notamment Stripe qui fournit les licences d’émission de cartes en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, tandis que Mastercard soutient le développement du programme de cartes. Ce socle réglementaire permet à Husk d’envisager un développement rapide en Europe, sans recréer une infrastructure locale dans chaque pays.

Un marché concurrentiel mais fragmenté

Le paysage européen des cartes corporate est dense, mais encore fragmenté. Les néobanques B2B comme Qonto ou Finom se concentrent sur la gestion bancaire. Les plateformes de spend management comme Spendesk, Pleo ou Payhawk visent des PME matures avec des outils de contrôle et de reporting. Husk se distingue sur plusieurs points structurants :

Un scoring basé sur la donnée temps réel , sans nécessité d’historique bancaire

, sans nécessité d’historique bancaire Un crédit intégré aux cartes, différé de 30 jours

aux cartes, différé de 30 jours Une plateforme personnalisable pour développer un programme de cartes sur-mesure

pour développer un programme de cartes sur-mesure Un positionnement early-stage, là où les autres acteurs se déplacent vers le mid-market

Ce positionnement permet à Husk de capter une population encore mal adressée et sous-pénétrée en Europe, avec plus de 300 000 startups potentielles.

La levée de fonds de Husk, d’un montant d’un million d’euros en pre-Seed, a réuni un panel d’acteurs spécialisés dans l’accompagnement des jeunes entreprises à forte intensité technologique. Le tour a été mené avec le soutien du programme international d’accélération Techstars, connu pour son expertise en early-stage structuré. Il a été complété par les fonds Birdhouse Ventures et NewSchool.vc, deux structures belges actives sur les segments précoce et digital natif, ainsi que par plusieurs business angels.