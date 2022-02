[Seed] Goshaba lève 3,5 millions d’euros pour réinventer le processus de recrutement

38 millions de personnes ont quitté leur travail en 2021 aux États-Unis, dont 40% qui n’avaient pas trouvé un autre emploi quand ils ont franchi le pas. À l’heure de la « Grande Démission », les entreprises s’interrogent sur les moyens de répondre aux nouvelles attentes des candidats et se penchent sur l’importance de la phase du recrutement.

C’est sur ce secteur que la startup française Goshaba innove en déployant une solution qui permet aux recruteurs de choisir les bons candidats en s’appuyant sur les sciences cognitives et la gamification, tout en réduisant les discriminations à l’embauche. Afin d’accélérer sa croissance, Goshaba vient de réaliser un tour de table de 3,5 millions d’euros auprès d’Orange Venture, Daphni, Inco, Founders Future et BNP Paribas. L’entreprise avait déjà levé 2 millions d’euros en juin 2019.

« Notre ambition est de révolutionner le recrutement et de le rendre plus juste »

Lancé en 2014 par Camille Morvan, chercheuse en neurosciences, Djamil Kemal et Minh Phan, deux experts du gaming, Goshaba a développé une solution qui permet d’évaluer le candidat sur ses soft skills à travers des jeux vidéo, et ainsi de dépasser le simple CV. Grâce à des mini-jeux pour smartphones, tablettes et ordinateurs, l’entreprise évalue par exemple la capacité de réaction et de compréhension du postulant dans une situation complexe.

Goshaba, qui emploie à ce jour 24 collaborateurs, compte parmi ses clients de grands noms tels que Accenture, McDonald’s, la Ville de Paris, Carrefour ou encore BNP Paribas. « Nos clients sont principalement des grands comptes depuis le début de Goshaba car notre ambition est de révolutionner le recrutement et de le rendre plus juste. Forcément, en travaillant avec des grands comptes nous touchons des millions de candidats », explique Camille Morvan.

«Goshaba a déjà prouvé la pertinence de son offre pour le recrutement auprès de clients aux profils très variés, cette levée de fonds va lui permettre de poursuivre dans cette voie mais également de s’atteler à des sujets connexes tels que la mobilité interne. En ligne avec la mission que nous nous sommes donnée, nous partageons pleinement avec Goshaba la volonté d’associer hyper croissance et impact positif», commente Pierre-Yves Meerschman, co-fondateur et Partner deDaphni.

Retrouvez l’interview complète de Camille Morvan, co-fondatrice de Goshaba :