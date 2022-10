Le vieillissement de la population entraîne l’émergence de plus en plus de produits et de services à destination des personnes âgées. C’est ce que l’on nomme la silver economy (ou l’économie des seniors). Pour en parler, nous avons reçu Yves Bozzi, fondateur de Digital Baby Boomer.

Lancée en 2016, l’entreprise accompagne les marques qui veulent toucher en ligne les personnes de plus de 55 ans. « Le levier que nous adorons, c’est l’emailing. Il est particulièrement affectionné par les seniors », explique Yves Bozzi. « Toutes nos études le montre ».

« De plus en plus de startups arrivent à lever des fonds »

Les 60 ans et plus devraient représenter 20 millions de personnes en France d’ici 2030, contre 15 millions à l’heure actuelle, selon le ministère de l’économie et des finances. La silver economy, qui rassemble les enjeux économiques liés aux seniors, attire ainsi de plus en plus de startups.

« Il y a plus de startups dans ce domaine qui arrivent à lever des fonds. Cela prouve l’intérêt des investisseurs », indique Yves Bozzi. « Certains secteurs, comme le luxe ou l’automobile, n’assument pas pleinement le consommateur senior, mais je constate qu’il y a une ouverture dans ce domaine. Par exemple, quand on voit Yves Saint Laurent choisir des personnes comme Al Pacino en égérie, on se dit qu’il se passe quelque chose ».

