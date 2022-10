Dans un monde où la consommation est à son comble avec de nouveaux appareils chaque année, certains téléphones ne sont même pas utilisés, car ce sont des smartphones d’exposition ou dont la boîte a été ouverte.

Nous assistons de plus en plus à l’émergence d’une économie circulaire basée sur le principe du matériel électronique reconditionné. À cela s’ajoute une tendance à considérer sa consommation en termes d’impacts et de conséquences sur l’environnement.

Malgré l’émergence de cette économie, le constat de Laure Cohen CEO de CertiDeal montre que l’offre sur le marché de la réparation n’était pas à la hauteur des attentes des clients.

Sensibles à la Green Tech, cette dernière et son équipe proposent des appareils reconditionnés, le processus est transparent en assurant une qualité premium à ses clients !

« Contrairement à d’autres sites de vente en ligne qui proposent plusieurs vendeurs de téléphones remis à neuf ou « places de marché », nous agissons en tant qu’expert et intermédiaire unique entre les acheteurs et les vendeurs pour garantir la conformité et la qualité des téléphones vendus sur notre site. »

« Dans nos locaux, chaque téléphone reconditionné est soigneusement testé, vérifié et validé par des experts avant d’être expédié aux acheteurs », explique Laura, CEO de CertiDeal.

La montée en puissance de la startup

Une forte croissance depuis son lancement.

En 2020, plus de 2,6 millions de téléphones reconditionnés ont été vendus en France. Cela représente 14 % de tous les téléphones vendus

Les perspectives sont bonnes puisque le secteur double pour atteindre 5,2 millions de téléphones reconditionnés vendus annuellement d’ici 2025. C’est plus de 30 % du marché, c’est-à-dire que presque 3 personnes sur 10 achètent un téléphone reconditionné

L’entreprise, membre du French Tech 120, croît de plus de 75% en 2021, reconditionne plus de 100 000 smartphones par an, et vise à atteindre 1 million de commandes d’ici 4 ans.

Un engagement BioTech

La startup a atteint avec succès plusieurs normes, notamment la norme ISO 14001, elle permet à aux équipes de CertiDeal de valoriser et de contrôler leur démarche de management environnemental.

« Grâce à cette validation, nous disposons d’un cadre standardisé et fiable pour développer des stratégies de gestion environnementale viables et efficaces. »

« Les vérifications effectuées par nos équipes ne sont en aucun cas des obligations légales, mais reposent sur une participation volontaire. Elles valident notre démarche et nos efforts pour impacter des environnements limités et maîtrisés. Cela signifie concrètement que les procédures de recyclage et de gestion des risques doivent être continuellement améliorées et régulièrement réévaluées pour y parvenir », explique Laura, CEO de CertiDeal.

Un cas concret : l’iPhone 13

Par exemple, un iPhone 13 quasiment neuf est conçu pour durer, prolongeant sa durée de vie en trouvant un nouveau propriétaire plutôt que de finir à la poubelle. Ces modèles sortent généralement tout juste du magasin. Sans oublier que nous avons rarement la chance de faire de bonnes actions lorsque nous achetons des appareils numériques, en partie à cause de la pollution liée à leur fabrication et de la toxicité de certains de leurs composants.

« Les iPhone 13 remis à neuf produisent beaucoup moins de dioxyde de carbone pendant leur restauration qu’un téléphone en production. De ce fait, la remise à neuf peut réduire les déchets, en particulier les déchets électroniques. En effet, des tonnes de déchets toxiques s’accumulent chaque année avant que nous sachions comment les recycler », explique la CEO de CertiDeal.

Quelle est la spécificité d’un iPhone 13 reconditionné ?

L’iPhone 13 reconditionné est quasiment neuf grâce à la symbiose entre le savoir-faire et la sensibilité GreenTech de l’équipe. Les appareils subissent un contrôle très pointu.

Comment fonctionne le reconditionné chez CertiDeal ?

Les experts effectuent plus de 30 contrôles pour s’assurer que l’iPhone 13 fonctionne correctement. Ce cahier des charges garantit la qualité des diagnostics et des réparations à l’aide de pièces de rechange certifiées.

Un contrôle de haut niveau

En fait, chaque appareil remis à neuf passe par une phase de diagnostic et de vérification, de sorte que les iPhone 13 reconditionnés reçoivent plus d’attention que ceux d’usine. Tout défaut de fabrication inhérent à tous les produits vendus sera découvert plus facilement et plus rapidement grâce au processus de contrôle qualité.