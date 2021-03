[FW Brésil] Loggi et Rappi, deux licornes qui ont le vent en poupe en Amérique latine

En plein essor, la Tech latino-américaine voit naître de plus en plus de licornes. Avec Xavier Leclerc, notre correspondant basé à Rio de Janeiro, focus aujourd’hui sur deux d’entre elles : Loggi et Rappi. L’une est brésilienne, l’autre est colombienne, mais elles incarnent toutes les deux un modèle de réussite en Amérique latine. Et puisque Rappi est à l’honneur, partons à la découverte de l’écosystème numérique du pays de Pablo Escobar…

Au sommaire :

Loggi, licorne lancée par le Français Fabien Mendez, poursuit son ascension

la consolidation s’accélère dans la Tech brésilienne avec de plus en plus d’IPO et de rachats

Rappi, la méga-star de la Tech colombienne

les usages et l’écosystème numérique en Colombie

les start-up colombiennes à suivre

Le correspondant

Xavier Leclerc est un entrepreneur français installé à Rio de Janeiro depuis 2014. Il est le co-fondateur de MOX Digital, une société qui organise des conférences B2B autour du numérique, dont .Futuro. Auparavant, il a évolué au sein de Google puis Facebook en France. Il fut d’ailleurs l’un des premiers commerciaux de la filiale française de la firme de Mark Zuckerberg. Xavier a profité de la pandémie de Covid-19 pour créer Templo Ventures, un studio de création et d’accélération de start-up appuyé par un réseau de 35 mentors brésiliens et étrangers.