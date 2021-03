[Webinar] Data Literacy & Intelligence Augmentée: communiquer et convaincre à partir de vos données

Plus que jamais, la capacité de tous les métiers d’une organisation à lire, interpréter, expliquer et communiquer avec les données, est un facteur clé de performance de l’entreprise. Pour réagir vite dans les périodes incertaines et prendre les bonnes décisions, s’appuyer sur la data est indispensable.

Lors de ce webinar, Stéphane Briffod (Directeur Avant-Vente chez Qlik), vous montrera comment analyser vos données et les utiliser de façon efficace et impactante pour présenter vos résultats d’analyse et convaincre vos interlocuteurs. Quel que soit votre métier, connectez-vous le mercredi 7 avril à 11h, pour apprendre la méthode « D.A.S » (Dashboard, Analyse, Storytelling) et profiter de conseils pratiques pour une analyse pertinente et cohérente.