[FW MARKET]: Jack Ma revient en force / Défis pour Amazon et SAP / Netflix s’envole

Précis, concis et toujours à jour, nous vous apportons les informations clés du coté des marchés qui façonnent le secteur technologique.

Voici ce que nous avons retenu cette semaine:

+ INTEL annonce une hausse de 10 % de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 15,4 milliards de dollars. Cependant, les revenus de sa division Data Center and AI sont en baisse de 10 % sur un an, s’établissant à 4 milliards de dollars. Les prévisions de revenus pour le premier trimestre sont inférieures aux estimations, entraînant une chute de plus de 10 % de l’action INTC

+ IBM a annoncé une augmentation de son chiffre d’affaires de 4% pour le quatrième trimestre, atteignant 17,38 milliards de dollars. Le revenu provenant des logiciels a augmenté de 3% par rapport à l’année précédente, s’élevant à 7,51 milliards de dollars. Le bénéfice net a également augmenté, passant de 2,71 milliards de dollars à 3,29 milliards de dollars. Suite à ces annonces, l’action IBM a connu une hausse de plus de 8%.

+ La startup spécialisée dans la fabrication de puces, CEREBRAS, envisage une introduction en bourse dès cette année, avec une valorisation supérieure aux 4 milliards de dollars obtenus lors de sa levée de fonds de série F de 250 millions de dollars en 2021.

+ Jack MA et Joe TSAI, co-fondateurs d’Alibaba, sont devenus à nouveau les premiers actionnaires de l’entreprise après avoir acquis des actions d’une valeur d’environ 50 millions de dollars pour Jack Ma et d’environ 150 millions de dollars pour Joe Tsai au cours du quatrième trimestre. Ces achats cumulés sont supérieur à la participation de SoftBank.

+ Au quatrième trimestre, NETFLIX a enregistré une hausse de 12,5% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, atteignant 8,83 milliards de dollars. Le nombre d’abonnements payants a augmenté de 12,8% pour atteindre 260,3 millions, surpassant les prévisions de 256 millions. Le bénéfice net a également connu une forte croissance, passant de 55 millions à 938 millions de dollars.

Netflix a également acquis les droits exclusifs de diffusion des programmes de la WWE, tels que Raw, qui seront diffusés à partir de 2025 aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine. Cet accord de 10 ans est évalué à plus de 5 milliards de dollars

Suite à ces informations, l’action NFLX a bondi de plus de 8%.

– EBAY, le géant du commerce en ligne, a annoncé son intention de supprimer environ 1 000 postes soit 9% de son effectif à temps plein. Une restructuration de ses collaborateurs externes est également attendue.

– SAP, le géant des logiciels d’entreprise, prévoit des rachats volontaires ou des changements de poste pour environ 8 000 employés dans le cadre d’un programme de restructuration prévu pour 2024.

– TERRAFORM LABS, co-fondée par Do Kwon, a déposé une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11 aux États-Unis, avec un passif compris entre 100 et 500 millions de dollars.

+ CANVAS profite de ses très bons résultats avec plus de 2 milliards de dollars. de chiffre d’affaires en 2023 pour céder pour 1,5 milliards de dollars de son capital sur la base de la même valorisation que son précédent tour, soit 26 milliards de dollars.

+ Amazon Web Services (AWS) annonce son intention d’investir 15,24 milliards de dollars au Japon d’ici 2027. Cet investissement a pour but d’étendre les installations dans les métropoles de Tokyo et d’Osaka

– Le régulateur de la concurrence de l’Union Européenne a l’intention de bloquer l’offre de 1,7 milliard de dollars d’Amazon pour l’acquisition de iRobot. Suite à cette annonce, l’action de iRobot (IRBT) a chuté d’environ 40% après les heures de cotation