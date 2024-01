Apple s’adapte à reculons / Le numérique reste bien chez Bruno LEMAIRE / Reprise des licenciements dans la tech

🎂 Bon anniversaire à Lucie CORNET (8ROADS)

Le numérique reste bien à Bercy

BRUNO LE MAIRE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, conserve, dans ses attributions publiées au Journal officiel, un périmètre Tech très large : la transformation numérique de l’économie, la souveraineté industrielle et ses orientations stratégiques, le développement de l’économie et des technologies numériques, leur cadre juridique et celui relatif aux plateformes à l’échelle nationale, européenne et internationale, l’information stratégique et la sécurité économiques, la politique des postes et communications électroniques.

Avec les autres ministres concernés, il traite de toutes questions relatives à la promotion, et à la diffusion du numérique, à la gouvernance de l’internet, aux infrastructures, équipements, services, contenus et usages numériques, à la sécurité des échanges, des réseaux et des systèmes d’information. Il est associé au traitement des questions relatives à l’éducation et à la formation au numérique ainsi qu’aux mutations numériques du travail. Enfin, avec la ministre de la Culture, il a autorité sur le Pôle d’expertise de la régulation numérique.

L’UE défend les entreprises privées au sein du traité sur l’IA

La COMMISSION EUROPÉENNE s’efforce de maintenir les entreprises privées au sein du cadre du premier traité international sur l’intelligence artificielle, malgré la pression de certains États membres de l’UE et des États-Unis pour les en exclure. Ce traité, piloté par le Conseil de l’Europe, vise à encadrer l’IA sous l’angle des Droits de l’Homme, de la démocratie et de l’état de droit. Les discussions ont été marquées par la confidentialité, excluant les ONG, suite à l’influence américaine.

La Commission insiste sur un champ d’application large, contrairement aux souhaits de certains pays membres privilégiant un consensus international plus large mais moins ambitieux. La décision finale, attendue ce vendredi, influencera la position réglementaire mondiale de l’UE sur l’IA.

Secteur Tech : Les licenciements en série annoncent-ils une nouvelle crise ?

Les géants technologiques, de GOOGLE à SAP en passant par eBAY, ont entamé 2024 par des annonces de licenciements massifs, marquant une continuité avec l’année précédente où plus de 260 000 emplois ont été supprimés. Outre les baisses d’activités de certaines business units, c’est surtout l’impact de l’IA qui est anticipé.

Chez Google, les coupes touchent diverses équipes à l’échelle mondiale, sans que le nombre exact de postes concernés ne soit clairement défini. eBay réduit sa force de travail de 9 %, soit environ 1 000 postes, tandis que DISCORD se sépare de 17 % de ses effectifs. Microsoft licencie environ 1 900 employés chez Activision Blizzard et Xbox, soit environ 8 % de son effectif dans le secteur du jeu vidéo, chez SAP 8000 postes seront affectés par la restructation

Ces décisions semblent être davantage motivées par des pressions des investisseurs que par un ralentissement économique. Les experts prévoient néanmoins une année moins difficile que la précédente pour le secteur, malgré un début tumultueux. La forte valorisation des entreprises Tech et un marché du travail technologique toujours dynamique laissent entrevoir des perspectives à long terme toujours positives.

Financement en berne pour la HealthTech

En 2023, les startups santé ont vu leur financement chuter à 1,1 milliard de dollars, signant la période la plus difficile depuis 2018. De jeunes pousses renommées telles que BABYLON ont subi des pertes massives, illustrant les difficultés croissantes du secteur. Cette baisse drastique du financement, comparée au pic de 3 milliards en 2021, pousse de nombreuses startups vers des fusions et acquisitions par nécessité.

La lente adoption des technologies de santé et le désengagement des investisseurs accentuent la crise, laissant présager des ventes à bas prix et des opportunités d’achat pour les acteurs financièrement stables, tels que les entreprises pharmaceutiques et technologiques. Alors que 2024 s’annonce comme l’année des fusions acquisitions, le paysage de la HEALTH TECH pourrait être redéfini par ces mouvements stratégiques.

IA et E-commerce : Vers des fiches produits plus performantes

L’intégration de l’intelligence artificielle dans la création de fiches produits modifie profondément le secteur du e-commerce. CDISCOUNT, en adoptant l’API GPT-3.5 d’OpenAI, a augmenté de 40 % le taux de remplissage de ses fiches, sur un catalogue de 80 millions de références. Cette amélioration significative n’élimine toutefois pas la nécessité de vérifications manuelles, limitées à des échantillons en raison de l’ampleur du catalogue. L’optimisation ne s’arrête pas là : en recatégorisant 8 millions de produits sur 22 millions soumis à ChatGPT, Cdiscount a observé une hausse de 10 % des taux de clics et de 30 % des achats pour les produits concernés, le tout pour un investissement de 15 000 euros.

De son côté, SHOWROOM PRIVÉ développe en interne, avec Galadrim, son propre modèle d’IA, visant une intégration plus fluide à sa plateforme et une réduction de sa dépendance aux solutions tierces. Cette stratégie permettra de traiter efficacement les données fournies par les marques pour produire des fiches à la fois claires et attrayantes.

Apple s’adapte à reculons à la nouvelle réglementation des marchés numériques de l’UE

Apple a annoncé jeudi apporter des modifications, effectives à partir de mars, à son système d’exploitation iOS, à son navigateur Safari et à son magasin d’applications App Store au sein de l’Union européenne, se conformant à contrecœur à la nouvelle réglementation des marchés numériques, le Digital Markets Act (DMA), qui entrera alors en vigueur.

Concrètement, à partir de la sortie de la version 17.4 d’iOS sur ses célèbres iPhone ou iPad, des dévéloppeurs pourront proposer des magasins d’applications alternatifs, vérifiés par Apple.

Les solutions développées par la marque à la pomme ne seront plus les seules options de paiement, notamment sans contact.

Et, lorsqu’ils ouvriront pour la première fois Safari, les utilisateurs pourront choisir leur navigateur parmi une liste de concurrents. Jusqu’alors, il fallait aller dans les réglages pour procéder à cette modification.

Ces changements s’assortissent de nouvelles conditions tarifaires pour les développeurs.

« Les changements que nous annonçons aujourd’hui sont conformes aux exigences de la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne, tout en contribuant à protéger les utilisateurs de l’UE contre les inévitables menaces accrues en matière de confidentialité et de sécurité que cette réglementation entraîne », argumente Phil Schiller, vice-président marketing d’Apple, cité dans un communiqué critiquant le DMA.

« Même avec ces garanties en place, de nombreux risques demeurent », renchérit le groupe de Cupertino, dont la sécurité est l’un des principaux arguments marketing. Il déplore aussi une « expérience utilisateur moins intuitive » selon lui.

Apple, comme cinq autres géants du numérique – Alphabet (Google), Amazon, Meta (Facebook, Instagram), Microsoft et le Chinois ByteDance (TikTok) – seront soumis à partir du 7 mars au DMA, qui introduit des règles plus strictes pour endiguer les pratiques anticoncurrentielles dans l’UE.

Les entreprises en infraction s’exposeront à des amendes pouvant atteindre 20% de leur chiffre d’affaires mondial en cas de récidive, voire à des mesures de démantèlement dans les cas les plus graves.

La législation fait l’objet de recours en justice notamment par Meta et TikTok.