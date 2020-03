[FW500] Comment Agorapulse veut simplifier la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram… être présent sur un grand nombre de réseaux sociaux est devenu pour les professionnels un véritable enjeu. Dans cette optique, la start-up parisienne Agorapulse s’est lancée le défi de développer une plate-forme permettant de gérer simultanément tous ses réseaux sociaux. Pour partager une publication, l’utilisateur peut le faire sur ses différents réseaux sociaux et avoir accès aux commentaires de toutes les plate-formes confondues à partir d’Agorapulse.

En 2000, Emeric Ernoult et Benoit Hediard lancent une société avec pour objectif de développer une plate-forme permettant de créer son propre réseau social. Après quelques tentatives, la start-up développe finalement en 2011 Agorapulse, qui au lieu de travailler sur des réseaux sociaux à part entière s’appuie sur ceux qui existent déjà en se connectant à leurs API.

Retrouvez l’interview complète d’Emeric Ernoult, co-fondateur d’Agorapulse :

Listen to « Comment Agorapulse veut simplifier la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises » on Spreaker.

Les Etats-Unis, un marché plus propice

Les fondateurs se lancent rapidement aux Etats-Unis, considérant la France comme étant un marché trop petit pour ce secteur. «On a d’abord surtout été présents aux Etats-Unis, c’était un souhait de notre part. On a voulu créer Agorapulse pour que ce ne soit pas une boîte française. C’était lié au fait que nos anciens business s’étaient ‘crashés’ parce qu’ils n’étaient que français. C’était trop petit pour qu’on puisse réussir sans moyens», explique à notre micro Emeric Ernoult, co-fondateur d’Agorapulse.

La startup française revendique à ce jour 17 000 utilisateurs dans le monde, 80 collaborateurs et un chiffre d’affaire à hauteur de 10 millions d’euros. Pourtant, Agorapulse n’a levé des fonds qu’en septembre 2019 auprès de Hi Inov Dentressangle, Cipio Partners et Entrepreneur Venture pour un montant total de 16,5 millions d’euros, et ne prévoit pas d’autres tours de tables pour le moment.

«Devenir incontournable» face aux géants du secteur

Cependant, la start-up française doit faire face à une concurrence rude de l’autre côté de l’Atlantique, avec des plateformes comme Hootsuite ou Sprout Social qui dominent le marché. La plateforme canadienne Hootsuite a par ailleurs levé près de 300 millions de dollars au total depuis sa création.

Pour se démarquer, Agorapulse mise sur des services gratuits à forte valeur ajoutée pour « devenir incontournable pour l’audience cible ». La start-up ambitionne notamment de développer un service de formation pour social manager et d’ajouter de nouveaux réseaux sociaux à sa plateforme, à l’instar de Google My Business, Pinterest, WhatsApp, ainsi que d’autres réseaux sociaux présents en Asie et encore peu utilisés en Europe.

