[FW500] Pixid mise sur la croissance externe pour se développer à l’international

Pixid s’occupe de la gestion digitale de la flexibilité du travail à travers notamment une plate-forme dédiée à l’intérim, aux CDD et aux free-lance. Le groupe revendique un chiffre d’affaires de près de 27,5 millions d’euros en 2019 permettant à PIXID d’être rentable.

« En trois ans, nous avons doublé notre activité, et nous sommes passés d’un groupe présent uniquement en France à un groupe qui réalise un tiers de son chiffre d’affaires en Europe. Nous avons l’intention de continuer à nous développer à l’international de manière organique mais aussi par acquisition. Malgré la crise, nous ne changeons pas nos objectifs mais nous les décalons d’un an à 18 mois », affirme à notre micro Etienne Colella, président de Pixid. Le groupe a en effet d’ores et déjà acquis la société anglaise « The Internet Corporation » en 2017 ainsi que l’entreprise néerlandaise Carerix.

Pixid a été créé en 2004 grâce aux efforts conjugués d’Adecco, de Manpower et de Vediorbis (racheté depuis par Randstad). À l’époque, les trois leaders de l’intérim en France investissent 15 millions d’euros dans la plateforme avant de céder leurs parts en octobre 2015 au fonds d’investissement Keensight Capital.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Etienne Colella, président de Pixid :

