Gestion des talents internes: Talentsoft s’offre la technologie de matching de la startup Crafty

C’est sur les sujets de la rétention et du développement des talents qu’accélère l’éditeur de solutions de formation et de gestion des ressources humaines Talentsoft en mettant la main sur Crafty. Fondée en 2016 par Pierre-Antoine Roy et Guillaume Giudicelli, la startup propose une plateforme de matching entre les besoins de l’entreprise et les collaborateurs en interne.

Concrètement, la solution de Crafty qui repose sur un graphe dynamique des compétences et sur des algorithmes intelligents permet notamment aux collaborateurs de créer leur fiche individuelle, aux services des ressources humaines d’animer leurs données RH (définition des emplois, cartographie des compétences…), d’effectuer des recherches avancées dans la base de données ou encore de gérer leur processus (constitution d’un équipe, mobilité interne…). Les salariés peuvent aussi partager leurs aspirations et appétences en plus de leurs compétences et expérience. Ils peuvent également saisir des opportunités de formation.

La startup travaille avec des clients comme Audika, Decathlon, Brigad ou encore BNP Paribas. Sa solution sera désormais intégrée aux offres existantes de Talentsoft. L’éditeur qui revendique 2 200 clients et 11 millions d’utilisateurs un peu partout dans le monde pour ses solutions proposées en 27 langues avait levé 45 millions d’euros en janvier 2019 pour accélérer à l’international. Le groupe fondé en 2007 par Jean-Stéphane Arcis, Alexandre Pachulski et Joël Bentolila fait aussi partie de la cohorte d’entreprises françaises qui ont intégré le Next40 l’année dernière.

Sur un secteur hautement concurrentiel avec des acteurs comme Oracle ou SAP, Talentsoft doit continuer à étoffer ses offres, pour notamment poursuivre son développement international.