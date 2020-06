[Webinar] Mobilité, datascience : Wellpack renforce son offre de SMS marketing d’acquisition

Pour les réseaux nationaux, la communication de proximité, la notoriété locale n’ont jamais eu autant d’importance. Wellpack, grâce à sa base propriétaire géo-ciblée vous permet de toucher 25 millions de françaises et français avec des messages sms drive to store tous lus dans les 4 minutes de la réception avec un

taux de mémorisation de 60%.

Nous avons mis à profit les trois derniers mois pour vous proposer aujourd’hui une offre de sms marketing d’acquisition optimisée :

Tracking flux via Retency (tiers de mesure indépendant CNIL compliant) / trafic auto via Waze (packs acquisition statique et mobilité) / Lookalike via Ermes, (ciblage comportemental via sms).