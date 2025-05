Google I/O 2025 l’intelligence artificielle devient le système d’exploitation de Google

Lors de sa conférence annuelle à Mountain View, Google a dévoilé une série de nouveautés centrées sur l’intelligence artificielle. De l’assistant Astra aux modèles génératifs Gemini, en passant par la vidéo, le SEO, ou encore la collaboration, le groupe structure désormais toute son offre autour de l’IA.

Une nouvelle génération de modèles pour tous les usages

Les modèles Gemini 2.5 Pro et Flash gagnent en puissance : le mode Deep Think améliore la capacité à résoudre des problèmes complexes, un budget de calcul personnalisable fait son apparition, et des outils de suivi de raisonnement sont ajoutés à l’API.

Dans l’univers créatif, Google a présenté :

Imagen 4 pour la génération d’images photoréalistes avec un meilleur rendu des détails et de la typographie ; Veo 3 pour créer des vidéos avec bruitage ambiant et dialogues simulés ; Lyria 2 pour la composition musicale interactive ; Flow , qui combine ces modèles pour générer automatiquement des clips et des séquences vidéo à partir de simples instructions.



Astra, Beam, Mariner : des assistants qui voient, entendent et agissent

Le projet Astra est un assistant personnel capable d’interagir en temps réel avec son environnement. Présenté sur un Pixel 9 Pro, il comprend la voix, analyse les images de la caméra, retrouve des fichiers, et exécute des commandes sans contact avec l’appareil. Il est désormais intégré à Gemini Live, avec des fonctions de partage d’écran et d’analyse en direct. Une version pour lunettes connectées, conçue avec Samsung et Warby Parker, est en préparation.

Autre projet marquant : Google Beam, une plateforme de visioconférence 3D utilisant six caméras et l’IA pour créer une sensation de présence réaliste. Cette technologie sera commercialisée avec HP.

Enfin, Project Mariner introduit un agent autonome capable de naviguer sur des sites web, acheter des billets ou commander en ligne, simplement via la voix de l’utilisateur.

Création, code, design : les outils métiers passent à l’IA

Dans l’écosystème professionnel, plusieurs outils font leur apparition :

Workspace ajoute des fonctions comme le nettoyage intelligent de la boîte Gmail, des réponses automatiques personnalisées, et un assistant de montage vidéo dans Google Vids. NotebookLM génère désormais des résumés en vidéo. Stitch permet de concevoir des interfaces web à partir d’images ou de texte, avec génération automatique de code HTML/CSS, exportable dans Figma. Jules , un assistant de développement, aide au débogage et à la production de code.



Le SEO en mutation : vers la fin de la liste de liens ?

Deux annonces touchent directement le référencement naturel :

Les AI Overviews (résumés générés automatiquement) seront étendus à plus de 200 pays dans plus de 40 langues . La France est absente de ce déploiement pour des raisons juridiques. Pour les éditeurs français, ce délai pourrait s’avérer stratégique pour se préparer à cette transformation du moteur de recherche.

(résumés générés automatiquement) seront étendus à plus de dans . La France est absente de ce déploiement pour des raisons juridiques. Pour les éditeurs français, ce délai pourrait s’avérer stratégique pour se préparer à cette transformation du moteur de recherche. L’AI Mode, jusque-là réservé à Google Labs, est désormais accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis. Il repose sur une version spécialisée de Gemini qui décompose chaque requête en sous-thèmes et effectue plusieurs recherches simultanées. Résultat : des réponses plus riches, illustrées de graphiques, notamment dans la finance et le sport.

Ces évolutions éliminent l’affichage classique des résultats sous forme de liens. Google propose désormais des réponses directes, complètes et synthétiques, similaires à celles fournies par ChatGPT ou Perplexity, mais intégrées au moteur lui-même.

Une offre structurée autour de l’abonnement

Le nouveau plan Google AI Ultra, à 249,99 $ par mois, donne accès aux modèles les plus avancés (Veo 3, Astra, Deep Think). Une réduction de 50 % est proposée aux nouveaux abonnés pendant trois mois. Ce plan est pour l’instant limité au marché américain.

Google segmente ainsi ses utilisateurs : fonctions gratuites pour le grand public, outils avancés pour les professionnels, API dédiées aux développeurs et aux entreprises.

Une stratégie claire : IA dans tous les produits, pour tous les utilisateurs