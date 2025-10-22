Google menacé à la racine par Atlas : le navigateur d’OpenAI reprogramme le web.

Avec ChatGPT Atlas, OpenAI ouvre un nouveau front avec son navigateur conversationnel. Seize ans après le lancement de Chrome, OpenAI adopte la même logique que Google en faisant de son produit phare, ChatGPT, le cœur de l’expérience en ligne. Lors d’un livestream hier soir, Sam Altman et son équipe nous ont présenté leur navigateur très épuré qui laisse place à un champ unique « Ask ChatGPT or type a URL » et un espace d’accueil épuré où s’affichent suggestions, liens d’actualité ou tâches automatisables.

L’application est disponible pour le moment sur macOS et d’ordinateurs équipés de puces M, Atlas arrivera bientôt sur Windows et mobile. Un déploiement qui témoigne de la volonté de Sam Altman de conserver l’initiative sur l’ensemble des acteurs de la tech, OpenAI se développe aujourd’hui à marche forcée et ne ralentit pas le rythme depuis le début de l’année.

Un navigateur conversationnel et contextuel

Sur le plan ergonomique, Atlas conserve les fondamentaux d’un navigateur classique avec ses onglets, favoris, remplissage automatique, mais il introduit trois nouveautés:

Chat partout : la barre latérale “Ask ChatGPT” accompagne l’utilisateur sur chaque page pour résumer, comparer ou expliquer le contenu affiché.

: la barre latérale “Ask ChatGPT” accompagne l’utilisateur sur chaque page pour résumer, comparer ou expliquer le contenu affiché. Édition in-line : dans Gmail ou tout champ de texte, ChatGPT peut corriger, reformuler ou traduire sans copier-coller.

: dans Gmail ou tout champ de texte, ChatGPT peut sans copier-coller. Mémoire de navigation : l’utilisateur peut activer des “browser memories” qui retiennent les pages lues, les recherches ou les sujets consultés pour retrouver ultérieurement une information ou obtenir des suggestions personnalisées.

Agent Mode : l’IA qui agit dans vos onglets

Fonction la plus spectaculaire, l’Agent Mode permet à ChatGPT d’agir comme un utilisateur humain : cliquer, saisir, transférer des données entre applications web.

Lors de la démonstration, l’agent a :

converti des tâches depuis un Google Doc vers l’outil Linear ,

vers l’outil , ajouté automatiquement les ingrédients d’une recette dans un panier Instacart ,

, laissé à l’utilisateur la décision finale d’achat.

L’agent opère pour le moment uniquement dans le navigateur, sans exécuter de code ni accéder au système de fichiers. L’utilisateur peut définir s’il agit en mode connecté ou déconnecté, et reprendre la main à tout moment. Face à cette automatisation, OpenAI insiste sur la sécurité et la supervision humaine, tout en reconnaissant que cette délégation marque un virage.

La fissure dans le modèle Google

Atlas menace Google sur ses trois piliers :

La recherche : la réponse conversationnelle se substitue à la page de résultats. L’attention : l’utilisateur reste dans l’environnement Atlas, sans passer par un moteur externe. La donnée : OpenAI capte directement les intentions et le contexte de navigation.

Pour Google, cette désintermédiation représente une menace systémique, si la consultation et l’action passent par ChatGPT, les clics publicitaires, l’affichage et l’attribution s’effondrent.

Atlas reprogramme le web et rendre son site compréhensible par les IA va être le nouvel enjeu pour les marques

Avec Atlas, OpenAI rebat les cartes pour les marques. L’enjeu n’est plus seulement de séduire les internautes, mais de rendre leurs sites lisibles par des intelligences artificielles dont la grille de lecture ne repose plus sur la navigation, mais sur la compréhension sémantique du contenu. Après avoir passé des années à sur-optimiser leurs interfaces qu’il s’agisse de placement des boutons, contrastes, parcours utilisateur, micro-interactions, les concepteurs vont devoir intégrer une nouvelle dimension de design avec l’interprétabilité machine.

Un marché déjà en mutation

Microsoft a intégré Copilot à Edge, Google prépare une version de Chrome dotée de fonctionnalités agentiques Gemini, et des acteurs émergents comme Perplexity ou Arc testent déjà des interfaces IA-first.

Mais OpenAI dispose d’un atout avec 700 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT qui ne manqueront pas de tester et le cas échéant adoper Atlas, qui deviendra leur porte d’entrée naturelle vers le web.