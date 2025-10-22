L’IA contre les retards de chantier : nPlan lève 13,7 millions d’euros pour fiabiliser les mégaprojets

La société britannique nPlan vient de lever 13,7 millions d’euros (16 millions de dollars) dans un tour de série B mené par CapHorn, Chevron Technology Ventures et Suffolk Technologies, avec la participation de ses investisseurs historiques GV (Google Ventures), Pentech Ventures et LocalGlobe. Cette nouvelle opération vise à renforcer le déploiement mondial de son intelligence artificielle dédiée à la prévision et à la maîtrise des risques dans les grands projets d’infrastructure.

Une IA formée sur 750 000 projets achevés

Créée en 2017 par Dev Amratia et Alan Mosca, nPlan s’appuie sur la plus vaste base de données au monde de plannings de chantiers terminés avec plus de 750 000 projets, représentant 2,5 billions de dollars d’investissements cumulés. Grâce à des modèles d’apprentissage profond, la plateforme analyse ces historiques pour identifier les zones de risque, anticiper les retards et détecter les dérives budgétaires avant qu’elles ne surviennent.

Un enjeu mondial : fiabiliser la livraison des infrastructures

La promesse de nPlan s’attaque à l’un des talons d’Achille du BTP mondial, six grands projets sur sept dépassent leurs délais, et un sur dix accuse plus d’un an de retard. Ces défaillances, liées à la complexité croissante des projets et à un biais d’optimisme structurel, fragilisent la rentabilité et sapent la confiance des investisseurs publics et privés.

L’approche de nPlan repose sur une analyse probabiliste des risques, là où les outils classiques de planification (comme le QSRA) s’avèrent insuffisants. Son IA, en identifiant les dépendances critiques et les goulets d’étranglement, aide les équipes à agir avant qu’un projet ne dévie de sa trajectoire.

De HS2 à NEOM : une adoption mondiale

Déployée sur plus de 500 milliards de dollars de projets actifs, la technologie de nPlan est utilisée par HS2, Network Rail ou Anglian Water au Royaume-Uni, mais aussi par des acteurs internationaux tels que Chevron, Shell, MTR Hong Kong et NEOM en Arabie saoudite.

En Grande-Bretagne, certains programmes publics comme la Transpennine Route Upgrade ont même rendu l’usage de nPlan contractuel, consacrant l’IA comme un outil de référence dans la gestion de projets d’infrastructure.

Vers une nouvelle génération d’outils pour le capital delivery

La levée intervient alors que nPlan étend son portefeuille de solutions. L’entreprise a lancé plusieurs produits complémentaires :

Barry , assistant IA pour la décision projet ;

, assistant IA pour la décision projet ; Schedule Studio , capable de générer automatiquement des plannings complets à partir de documents de cadrage ;

, capable de générer automatiquement des plannings complets à partir de documents de cadrage ; nPlan Insights Pro , pour la prévision et la gestion des risques individuels ;

, pour la prévision et la gestion des risques individuels ; nPlan Portfolio, outil de pilotage multi-projets et d’optimisation des ressources.

Une ambition mondiale portée par l’industrie

Cette levée de fonds permettra à nPlan de renforcer ses équipes à Londres, d’ouvrir de nouveaux bureaux en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, et d’accélérer ses programmes de recherche en IA générative appliquée à la planification.