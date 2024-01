Les chercheurs français de SYNACKTIV piratent une TESLA / UGGY s’attaque à EDENRED / Guillaume CHAMPEAU rejoint…

🎂 Bon anniversaire à Sarah HERZ (CONDE NAST), Claudia PETITDEMANGE (RADIO FRANCE), Vincent FOURNOUT (SENDETHIC / SELLSY), Jacky ABITBOL (CATHAY INNOVATION), Guillaume VICTOR THOMAS (OMIND NEUROTECHNOLOGIES), Jérome LELEU (HEALTHCARE INTERACTION), Ashish PURI (LIGTHROCK)

Pour s’assurer que votre société est bien évaluée pour l’édition du FW500 2024, vous pouvez vérifier si elle est présente dans notre base de données en faisant une recherche sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/liste-des-societes

Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Si vous n’y apparaissez pas ou souhaitez nous communiquer de nouvelles informations sur votre entreprise, notamment sur votre activité 2023 / 2024 sur via ce formulaire

BREAKING NEWS:

Lutte contre la fracture numérique : les chèques numériques dans l’impasse

EXCLUSIF FRENCHWEB.FR — Fer de lance de la politique de l’État de lutte contre la fracture numérique, la fourniture de chèques numériques déclinée notamment en pass APTIC (donnant droit et accès à des formations pour les personnes éloignées du numérique), l’entreprise bénéficiaire, la start up sociale bordelaise APTIC, créée et dirigée par Gérald Elbaze, qui produisait et coordonnait le dispositif, est en liquidation judiciaire avec cessation de paiement depuis début novembre. L’État est actionnaire de cette coopérative tout comme la MAIF et la Caisse des Dépôts qui siègent aussi au conseil d’administration. Le gouvernement avait affiché un objectif de déployer 1 million de pass afin de former 100 000 à 200 000 personnes entre 2019 et 2020.

En mars 2021, un rapport de la Cour des comptes signalait la faible utilisation du nombre de pass numériques APTIC utilisés pour lequel l’État a financé depuis 2019 plus de 15 millions d’EUR pour leur déploiement sur le territoire majoritairement auprès de collectivités locales. Dans un rapport d’information de mars 2022, le Sénat (citant le Défenseur des Droits) indiquait que seuls 20 % des pass émis avaient été distribués à des bénéficiaires alors que 567 785 pass ont été livrés à des commanditaires depuis 2019. L’entreprise APTIC avait levé 1,8 million d’EUR en 2019. L’État n’a pas encore réagi publiquement sur cette liquidation.

Impasse sur la directive européenne des travailleurs « Ubérisés »

La directive européenne visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs des plateformes, souvent qualifiés d’« ubérisés », fait face à d’importants obstacles dans ses avancées. Malgré les efforts de la COMMISSION EUROPÉENNE depuis décembre 2021 pour encadrer l’économie des plateformes, les divisions persistantes entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE rendent l’adoption de la directive incertaine avant les élections européennes.

La présidence belge du Conseil tente de relancer les négociations avec un nouveau projet de texte, mais le consensus reste difficile à atteindre, notamment en raison des divergences entre les États membres sur des points clés tels que la présomption légale de salariat et l’utilisation des algorithmes. La France, en particulier, joue un rôle central dans ces négociations, appelant à une plus grande flexibilité et à la protection de l’autonomie des travailleurs indépendants. Malgré ces défis, l’objectif reste de trouver un accord qui protège les travailleurs tout en respectant les spécificités nationales.

Record pour l’administration pour en ligne

En 2023, le portail de l’administration française Service-public.fr a atteint un pic d’audience avec 605 millions de visites, marquant une augmentation de plus de 6 % par rapport à 2022. Le site ancré dans le quotidien des Français veut simplifier les démarches administratives en guidant les usagers vers les services adéquats.

Les thématiques les plus consultées incluent le renouvellement de la carte d’identité, l’acte de naissance, et le livret d’épargne populaire. Des services de simulateurs de situation et des modèles de lettres administratives ont été développés. En 29 023, une API d’accès aux données de l’annuaire de l’administration et des services publics, utilisable gratuitement, a également été ouverte pour faciliter leur réutilisation.

Vers la simplification pour les entreprises : Bercy dévoile ses propositions

Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi Simplification, Bercy a présenté les grandes lignes suite à une consultation en ligne, annonçant les décisions finales pour bientôt. Parmi les propositions dédiées aux entreprises qui toucheraient notamment le secteur de la Tech, l’initiative « dites-le-nous une fois » vise à simplifier les interactions avec l’administration, et une procédure de test pourrait évaluer l’impact des nouvelles normes sur les PME.

Les parlementaires suggèrent une loi annuelle d’abrogation pour harmoniser les codes juridiques. Des réflexions sont en cours sur l’ajustement des obligations des entreprises, avec plusieurs options envisagées pour alléger les contraintes, particulièrement pour les petites structures.

APPLE s’adapte tout en finesse aux exigences de la DMA

Apple a annoncé des modifications majeures sur l’App Store et la plateforme iPhone dans l’UE, notamment le soutien pour des marchés d’applications tiers. Certains changements, comme l’installation de places de marché tierces et le choix d’un moteur de navigateur par défaut, seront spécifiques à l’iPhone, tandis que d’autres, tels que la politique de paiement alternatif et les commissions réduites, concerneront toutes les plateformes d’Apple. Ces mises à jour sont une réponse directe aux exigences du Digital Markets Act et seront intégrées dans iOS 17.4, actuellement en version bêta pour les développeurs.

Une petite musique que tout le monde n’entend pas de la même manière

Spotify critique sévèrement la réponse d’Apple à l’Acte des Marchés Numériques (DMA) de l’UE, qualifiant les nouvelles frais imposés aux développeurs par Apple de « racket » et son plan de conformité de « pure et simple farce ». Selon Spotify, les mesures d’Apple visent à maintenir le statu quo et augmentent considérablement les coûts pour les développeurs, les forçant à rester sur le système actuel. Daniel Ek, PDG de Spotify, appelle les législateurs à reconnaître et à agir contre ce qu’il considère comme une tentative d’Apple de contourner la réglementation.

I FEEL GOOD met fin à son développement américain et se rapatrie en France sous le nom d’UGGY

La startup spécialisée dans la carte cadeau se recentre sur le marché français sous la marque UGGY et restructure son capital avec la sortie des actionnaires historiques (UP GROUP, QUQEST VENTURE PARTNERS, JAINA CAPITAL, KIMA VENTURES) et un repositionnement d’EURAZEO aux cotés du management. La société enregistre un volume d’affaires de 150 millions d’euros en 2023 et a enregistré un résultat net de 2 millions en 2022. UGGY exploite les marques IFEELGOOD, MACARTECADEAUX, RESTOPOLITAN et GIFT COOL

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR